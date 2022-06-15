ضرورت افزایش شاخص های خدمت محوری در تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، میر هاشم موسوی، در جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین‌اجتماعی اظهار داشت: در پیشبرد اهداف سازمان تأمین‌اجتماعی شورای فرهنگی و اجتماعی نقش مهمی بر عهده دارد. بالاترین و والاترین عنصری که در موجودیت هر یک از افراد جامعه دخالت اساسی دارد، عبد بودن این افراد است و زمانی که انسان‌ها به این مقام که بالاترین مقام‌ها است، دست پیدا کنند فرهنگ کار خود را به شکل شایسته انجام داده است.

وی با بیان اینکه انسان‌ها دو گرایش دارند، گفت: یکی از ویژگی‌های روحی انسان، تمایلات و گرایش به خوبی‌ها و دیگری گرایش به بدی‌ها ست که اگر در بین افراد جامعه، گرایش به خوبی‌ها که سیره انبیای الهی است تقویت شود، سطح فرهنگ در سازمان‌ها و جامعه ارتقا پیدا خواهد کرد.

موسوی با اشاره به اینکه تأمین‌اجتماعی یک سازمان خدمت محور است، گفت: این سازمان جزو سازمان‌هایی است که با بیش از نیمی از مردم کشور در ارتباط است که با توجه به وسعت و تنوع در ارائه خدمات هر چقدر بتوانیم شاخص‌های خدمت محوری را در بین کارکنان افزایش دهیم، باعث ارتقا فرهنگ در سطح سازمان شده‌ایم.

وی به رضایتمندی و خدمت‌رسانی مطلوب به جامعه تحت‌پوشش با استفاده از تمامی توان و ظرفیت‌های موجود به عنوان خروجی و نتیجه کار به عنوان یک کار فرهنگی اشاره کرد و گفت: بیمه تأمین‌اجتماعی با برقراری تعاملی سازنده و همفکری و همیاری متقابل با مخاطبان، بستر مناسبی را برای ارتقا کمی و کیفی خدمات خود فراهم آورده است.

در ادامه نخستین نشست شورای فرهنگی، احمد اسفندیاری معاون فرهنگی، اجتماعی و امور استان‌ها، گفت: بر اساس فرمایشات رهبر انقلاب اسلامی، یکی از دغدغه‌های اساسی خود را توجه به مسائل فرهنگی عنوان کرده‌اند و رأس همه امور را مقوله فرهنگ دانسته و فرهنگ را جهت دهنده همه اقدام‌های اساسی و زیربنایی جوامع بشری و شتاب دهنده یا کند کننده آن برشمرده‌اند.

وی با بیان اینکه مأموریت شورای فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین‌اجتماعی در دوره جدید فعالیت، بهره گرفتن از تمامی ظرفیت‌های آن است، افزود: این شورا باید بتواند با همکاری معاونت‌ها، نهادها و بخش‌های مختلف نیازهای فکری و فرهنگی واحدهای مختلف این سازمان را به نحو شایسته‌ای تأمین کند. در بخش‌های مختلف سازمان هر اقدام و فعالیتی صورت می‌گیرد باید نسبت به بحث تولید محتوا و پیوست فرهنگی آن توجه ویژه داشته باشیم.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور استان‌ها به اهمیت بنیان خانواده در سازمان تأمین‌اجتماعی اشاره کرد و گفت: برگزاری مناسبت‌های مختلف در راستای سیاست‌های کلی نظام به منظور تقویت خانواده و افزایش جمعیت قابل تقدیر است.

وی به بیش از ۶۰ هزار نفر همکار در سازمان تأمین‌اجتماعی اشاره کرد و گفت: حدود ۶ هزار نفر از همکاران این سازمان دارای خانواده سه فرزند و بیشتر هستند. افزایش جمعیت نقش مهمی در عرضه نیروی کار و در نتیجه رشد تولید و توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور خواهد داشت که باید مورد توجه قرار گیرد.