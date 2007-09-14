کتابخانه دیجیتالی اهل البیت(ع) نیازمند همکاری وزارت ارتباطات است / تولید محتوای 50 هزار نسخه کتاب شیعی انجام شد

سید حسین رضازاده موسس بزرگترین کتابخانه دیجیتالی اهل البیت(ع) کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به هدف کلی از تاسیس چنین کتابخانه ای درباره وضعیت فعلی آن گفت: هدف از تاسیس کتابخانه دیجیتالی اهل البیت این بود که بتوانیم به علاقه مندانی که در تمام جهان نیازمند دسترسی به منابع شیعه اند، خدمات دهی کنیم. به همین منظور طراحی این کتابخانه در سال 81 توسط جمعی از اساتید دانشگاه صنعتی شریف و کارشناسان دیگر انجام شد و کلنگ احداث آن هم در نیمه شعبان سال 81 زده شد و پس از 50 ماه پروژه به بهره برداری رسید.

وی افزود: ظرفیت هاستینگ HOSTING ما معادل 5/3 میلیون جلد کتاب است و ظرف یک سال گذشته (از زمان افتتاح تاکنون) تولید محتوای 50 هزار جلد کتاب را انجام داده ایم و آن را به فرمت HTML تبدیل و وارد نرم افزارمان کرده ایم. همچنین 10 هزار جلد کتاب خطی را در هاستینگ مان قرار داده ایم که کار بازسازی و تصویربرداری از آنها انجام شده است و تمامی آنها با کد شناسا و شناسنامه شان در مخزن کتابخانه قرار دارند. کتابخانه ما همچنین موفق شده است مجوز اولین هاستینگ علمی، مذهبی کشور را از مخابرات و همچنین پروانه بهره برداری را از نهاد کتابخانه های عمومی کشور دریافت کند و در حال حاضر یک کتابخانه عمومی محسوب می شود.

موسس کتابخانه عمومی اهل البیت کشور اضافه کرد: مهندسی کتابخانه دیجیتالی اهل البیت کشور طوری طراحی شده که بتواند روزانه به 100 هزار نفری که از بیرون به هاست ما وصل می شوند و نیز 150 نفر که هر روز و به صورت حضوری در کابین های مجزای سالن کتابخانه از منابع آن استفاده می کنند، خدمات دهی کند. این کابین ها به دو دسته تقسیم شده اند؛ یک دسته در اختیار محققین و مولفین است که بتوانند پروژه های تحقیقی شان را انجام دهند و دسته دوم نیز به افرادی تعلق دارد که به صورت موردی به کتابخانه مراجعه و از آن استفاده می کنند.

وی درباره ویژگی های این کتابخانه نیز گفت: کتابخانه دیجیتالی اهل البیت کشور وقف حوزه علمیه، طلاب و استفاده عموم شده است و دیگر مالک شخصی ندارد. تمام خدمات این کتابخانه به صورت رایگان انجام می شود. به لحاظ محتوایی نیز از 50 هزار جلد کتابی که دیجیتالی شده است 80 درصد را کتاب های علمای شیعه و 20 درصد را کتاب های علمای اهل تسنن دربرمی گیرد. البته ما در منابع موجودمان طبقه بندی هایی انجام داده ایم از جمله اینکه یک سری از منابع ما فقط در اختیار محققین و مولفین قرار می گیرد و همه مردم به این منابع دسترسی ندارند؛ مثل کتاب های ضد شیعه.

سیدحسین رضازاده همچنین به مشکلات و محدودیت هایی که کتابخانه اهل البیت کشور در خدمات دهی به مراجعانش با آنها مواجه است، اشاره کرد و گفت: مهمترین مشکل ما به تامین هزینه ها، بودجه ها و اعتبارات مورد نیاز این کتابخانه برمی گردد که با توجه به اینکه کتابخانه توسط بخش غیردولتی تاسیس شده و توسط همین بخش هم به کار خود ادامه می دهد، مشارکت های مردمی پاسخگوی نیازهای این مرکز نیست و باید مسئولان نیز توجه ویژه ای به این گونه مراکز فرهنگی که کارهایی در سطح ملی و حتی فراملی انجام می دهند داشته باشند.

وی افزود: مشکل دیگر که ما را در خدمات دهی به مراجعان کم توان کرده است، به بحث خدمات اینترتی و مخابراتی بر می گردد؛ بستر پهنای باند ما به هیچ وجه پاسخگوی مراجعان مان در سراسر دنیا نیست و این مشکل امکان گسترش ارتباط با تمام مراکز فرهنگی این چنینی در جهان را هم از ما گرفته است. به همین جهت باید مسئولان شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات، تسهیلات بیشتری به ما بدهند و از ما پول کمتری بابت خدماتشان بگیرند اما مسئولان می گویند ما با محدودیت مواجهیم و نمی توانیم تخفیف یا کمک ویژه ای در این زمینه بکنیم.

رئیس کتابخانه دیجیتالی اهل البیت کشور در عین حال اضافه کرد: البته در حال حاضر دستگاه اپتی متریک مخابرات در هاستینگ مان تعبیه شده و فیبر نوری هم آمده اما بسته پهنای باندمان هنوز نیامده است. برای حل این مشکل من هم به رئیس جمهور نامه نوشتم و هم با وزیر ارتباطات صحبت کردم اما اقدام عملی در این باره نشده است. در آخرین تماسی هم که با عبدالحمید ریاضی معاون فناوری اطلاعات وزیر و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات داشتم، او هم از حصول نتیجه ای ثمربخش ابراز بی اطلاعی می کرد.

وی در این باره فزود: ما تاکنون 3 میلیارد تومان برای این کتابخانه که آبروی فرهنگی نظام و شیعه است هزینه کرده ایم و انتظار داریم که مسئولان هم برای رفع این گونه مشکلات گام های جدی بردارند.

موسس بزرگترین کتابخانه دیجیتالی اهل البیت (ع) کشور در پایان از گشایش هاستینگ این مرز در روز ولادت امام رضا (ع) (اول آذرماه امسال) و با حضور شخصیت های علمی و فرهنگی کشور خبر داد و گفت: دوره آزمایشی این سیستم اوایل مهر به کار می افتد و پس از تستی چهل روزه، هاست اصلی راه اندازی می شود.