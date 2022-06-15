به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، هادی ساعی در دیدار با معاون سیاسی اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در سال گذشته با طرح زکات در راستای حمایت و توسعه رشته تکواندو در سیستان و بلوچستان تجهیزات و البسه ورزشی به ورزشکاران این استان اهدا کرده است.

وی افزود: این فدراسیون تلاش خواهد کرد تا با برنامه‌ریزی هیأت سیستان و بلوچستان، دوره‌های دانش افزایی مربیان و داوران و همچنین دوره‌های استعدادیابی با توجه به ظرفیت منطقه برگزار تا بهترین‌ها کشف و به عنوان قهرمان آینده تیم ملی معرفی شوند.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این دیدار گفت: مدال و عناوین قهرمانی در گذر زمان فراموش می‌شود ولی روحیه و منش پهلوانی برای ورزشکاران واقعی همچون شما ماندگار است.

رحمدل بامری اظهار داشت: حضور مسؤولین عالی رتبه ورزش کشور و رؤسای فدراسیون‌های مختلف در کمترین زمان به سیستان و بلوچستان نشان از برنامه‌های توسعه‌ای و عملکرد موفق اداره کل ورزش و جوانان است.

وی افزود: به اهتزاز درآوردن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در میادین مختلف بین المللی توسط هادی ساعی مایه افتخار و غرور هر ایرانی بوده است.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: شخصیت هادی ساعی همچون گذشته که در میادین بین‌المللی قهرمان بوده امروز نیز در صحنه‌های مدیریتی، اجتماعی و امور خیرخواهانه به نوعی قهرمانی می‌کند.

وی گفت: استعدادها و ظرفیت‌های نهفته در سیستان و بلوچستان بیشمار بوده و باید تلاش کنیم این استعدادها به عرصه قهرمانی برسند.

بامری بیان کرد: توزیع عادلانه اعتبارات و زیرساخت‌های ورزشی با توجه به استعدادهای بالقوه سیستان و بلوچستان مهمترین مطالبه مسؤولین و مردم است.

وی افزود: سرمایه‌گذاری در عرصه ورزش هم قهرمانی و هم عمرانی، تأثیر مستقیم بر حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سلامت و بویژه گردشگری خواهد داشت.