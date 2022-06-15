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۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۱۰:۳۲

معاون کمیته امداد خبر داد؛

جذب ۵۸ میلیارد ریال صدقه با QR کُد

جذب ۵۸ میلیارد ریال صدقه با QR کُد

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد، از جذب ۵۸ میلیارد ریال صدقات با اجرای طرح QR کُد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب‌الله آسوده با اعلام این خبر افزود: طرح پرداخت آسان صدقه از آذر ۱۴۰۰ در کمیته امداد آغاز شد و در ۶ ماه نخست اجرا، ۵۸ میلیارد ریال صدقات از طریق QR کد جمع‌آوری شد.

وی ادامه داد: از این مبلغ ۴۰ میلیارد ریال مربوط به مشترکان صندوق‌های صدقات کوچک خانگی و مابقی از طریق مشترکان جدید الکترونیکی جذب شده است.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد افزود: از ابتدای شروع طرح تا پایان اردیبهشت ۳۳۲ هزار تراکنش موفق با استفاده از QR کد توسط مردم نیکوکار ثبت شد.

وی خاطرنشان کرد: از این تعداد ۲۴۵ هزار تراکنش مربوط به صندوق‌های صدقات کوچک خانگی بوده که شهروندان پس از آشنایی با طرح و نصب برچسب و شناسه بر روی این صندوق‌ها، اقدام به واریز صدقات خود از این طریق کرده‌اند.

آسوده اظهار کرد: همچنین ۸۶ هزار تراکنش مربوط به اشتراک‌های جدید الکترونیکی حقیقی و حقوقی است که است که پس از اشتراک یابی، به ثبت رسیده است.

کد مطلب 5514930

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