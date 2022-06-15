جذب ۵۸ میلیارد ریال صدقه با QR کُد

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب‌الله آسوده با اعلام این خبر افزود: طرح پرداخت آسان صدقه از آذر ۱۴۰۰ در کمیته امداد آغاز شد و در ۶ ماه نخست اجرا، ۵۸ میلیارد ریال صدقات از طریق QR کد جمع‌آوری شد.

وی ادامه داد: از این مبلغ ۴۰ میلیارد ریال مربوط به مشترکان صندوق‌های صدقات کوچک خانگی و مابقی از طریق مشترکان جدید الکترونیکی جذب شده است.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد افزود: از ابتدای شروع طرح تا پایان اردیبهشت ۳۳۲ هزار تراکنش موفق با استفاده از QR کد توسط مردم نیکوکار ثبت شد.

وی خاطرنشان کرد: از این تعداد ۲۴۵ هزار تراکنش مربوط به صندوق‌های صدقات کوچک خانگی بوده که شهروندان پس از آشنایی با طرح و نصب برچسب و شناسه بر روی این صندوق‌ها، اقدام به واریز صدقات خود از این طریق کرده‌اند.

آسوده اظهار کرد: همچنین ۸۶ هزار تراکنش مربوط به اشتراک‌های جدید الکترونیکی حقیقی و حقوقی است که است که پس از اشتراک یابی، به ثبت رسیده است.