به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی صبح چهارشنبه در بازدید از مجتمع آبزیان دریایی اظهار کرد: طرح ملی دانش بنیان اقدام ارزشمندی برای شهرستان تنگستان است مقدمات کار انجام شده است و پیش بینی می‌شود این طرح تا پایان سال ۱۴۰۱ بهره برداری شود.

وی اضافه کرد: برای تکمیل پروژه فناورانه مجتمع آبزیان دریایی جهاد دانشگاهی در شهرستان تنگستان مشکلاتی در حوزه آب و پسماند وجود دارد که برای به نتیجه رسیدن این پروژه سازمان‌های مربوطه باید اقدامات لازم را انجام دهند تا طبق برنامه زمانی این طرح به سرانجام برسد.

فرماندار شهرستان تنگستان تصریح کرد: تلاش می‌شود با ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و پشتیبانی مالی از سمت شهرستان و مرکز استان و همت مجموعه جهاد دانشگاهی کار این طرح مهم و فناراونه ملی مجتمع آبزیان دریایی جهاد دانشگاهی به‌منظور تولید و تکثیر بچه ماهی، تولید غذای زنده آبزیان هر چه زودتر بهره برداری برسد.

لطفی بابیان اینکه ۲۵ درصد منابع مورد نیاز پروژه مجتمع آبزیان دریایی جهاد دانشگاهی از بودجه ۱۴۰۱ شهرستان تنگستان تأمین خواهد شد، افزود: این پروژه می‌تواند به طور مستقیم برای جوانان منطقه اشتغال آفرین باشد و زنجیری فعالیت‌های شیلاتی شهرستان را تکمیل کند.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: ظرفیت اعتباری شهرستان تنگستان جوابگوی همه نیازها نیست از این رو باید از اعتبارات ملی نیز کمک گرفت تا این کار بزرگ به نتیجه برسد.

فرماندار تنگستان تاکید کرد: مجتمع آبزیان دریایی جهاد دانشگاهی یک پایه کاری مهم برای این است که در آینده شرکت‌های دانش بنیان دیگر هم وارد کار شوند.

لطفی به مدیران آب‌ها و شیلات شهرستان تنگستان دستورات لازم برای تسهیل در اجرای این پروژه را صادر کرد.