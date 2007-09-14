صادرات میوه و تره بار ایران به شارجه قطع می شود

سید رضا نورانی در گفتگو با مهر با اشاره به تغییر درمدیریت بازرگانی شرکت کشتیرانی والفجر، گفت: طی دو هفته گذشته با تغییر مدیربازرگانی شرکت کشتیرانی والفجرو با صدور بخشنامه ای از طرف ایشان ازاین پس باید بازگشت کانتینرهای یخچال دار صادر کننده میوه و تره بارازبنادر شارجه 15 روزه انجام شود.

وی افزود: این در حالی است که قبل از صدور این بخشنامه کانتینرها 48 ساعته از بنادر شارجه به کشوربازمی گشتند که هم اکنون باید این امر 15 روزه انجام شود و تخلف از این امر با 15 هزار تومان جریمه برای صادرکنندگان میوه و تره بار همراه است.

وی اظهار داشت: طی سال‌های اخیر با حمایت مرکز توسعه تجارت و وزارت بازرگانی اتحادیه صادرکنندگان میوه و تره بار حدود 200 کانتینر یخچال دار صادراتی دراین زمینه تامین کرد که در شرایط کنونی عدم بازگشت این کانتینرها ظرف 48 ساعت صادرات را با محدودیت هایی روبرو می کند.

نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان میوه و تره بار، با تائید بر قطع صادرات میوه و تره بار به دنبال صدور بخشنامه جدید از سوی شرکت کشتیرانی والفجر، عنوان کرد: اجرای این بخشنامه علاوه بر قطع صادرات میوه و تره بار ترویج فرهنگ وارداتی در کشور را به دنبال دارد این در حالیست که اشتغالزایی دراین زمینه با اقدام کنونی به صفر نزدیک می شود.

وی اظهار داشت: برای اجرای بخشنامه مذکور باید هزار دستگاه کانتینر یخچال داربه این بخش افزوده شود. نورانی با اشاره به افزایش 50 درصدی کرایه حمل و نقل صادرات میوه و تره بار، تصریح کرد: براساس اعلام شفاهی مدیر بازرگانی شرکت کشتیرانی والفجر مقرر شده از هفته آتی کرایه 850 دلاری حمل و نقل بین المللی صادرات میوه و تره بار به 1200 دلار افزایش یابد.

وی بیان کرد: درحال حاضر نامه شکوائیه اتحادیه به وزیر بازرگانی داده شده و امیدواریم مورد رسیدگی قرار گیرد، زیرا در این شرایط تغییر و تحولات شرکت بازرگانی کشتیرانی والفجر موجب ازهم گسیختگی صادرات میوه و تره بارخواهد شد.