دکتر محمد باقر نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : در راستای راه انداری گشت ساحلی، 3 شناور خریداری شده که هنوز در آیهای آزاد قشم است و امکان انتقال آنان به مناطق مورد نظر به دلیل عدم پرداخت هزینه گمرکی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه 3 شناور خریداری شده بنا است در آبهای خوزستان، بوشهر و بندعباس مستقر شوند تصریح کرد : هزینه گمرکی این شناورها به زودی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست پرداخت خواهد شد و شناورها به مناطق مورد نظر انتقال داده می‌شوند.

مدیرکل دفتر زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با هزینه خرید شناورها گفت : بنا به تجهیزات هر شناور قیمت آنان متفاوت است اما بابت هر شناور بین 300 تا 500 میلیون تومان هزینه شده است.

نبوی در ارتباط با ضرورت استقرار گشت ساحلی در آبهای شمالی کشور گفت : استقرار گشت ساحلی در دریای خزر نیز بسیار مهم و حساس است و بنا است اعتبار لازم برای خرید شناور برای دریای خزر نیز تامین گردد اما در حال حاضر باید به دنبال ترخیص شناورهای خریداری شده از آبهای آزاد قشم باشیم.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر بسیاری از کشتی ها به خصوص نفت کش ها در سواحل ایران مباردت به تخلیه آبهای خود که عموما دارای سموم خطرناکی است، می کنند و این در حالی است که گشت هایی که در حال حاضر انجام می شود با قایق های معمولی بوده و این امر چندان در امر نظارت کارساز نیست و وجود شناور در آبها به خصوص آبهای جنوبی بسیار ضروری به نظر می رسد.