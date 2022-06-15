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۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۱۰:۵۴

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

اهدای عضو در مشهد به ۴ بیمار زندگی دوباره بخشید

اهدای عضو در مشهد به ۴ بیمار زندگی دوباره بخشید

مشهد ـ مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد موجب نجات و ادامه زندگی چهار بیمار نیازمند به عضو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم خالقی اظهار کرد: در یکهزار و دویست وسومین عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی محمود مرادیان ۶۱ ساله، که از بیمارستان قائم (عج) به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شد، پس از رضایت خانواده‌اش تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: کبد زنده یاد محمود مرادیان در بیمارستان منتصریه به آقای ۵۶ ساله ساکن خواف که سال‌ها از بیماری کبدی رنج می‌برد، پیوند شد.

وی گفت: قرنیه‌های مرحوم محمود مرادیان جهت پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد.

خالقی تصریح کرد: همچنین قسمتی از پوست زنده یاد محمود مرادیان برای پیوند به بیماران بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.

کد مطلب 5514969

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