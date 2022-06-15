قم میزبان هفتمین سفر استانی رئیس قوه قضائیه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در هفتمین سفر رسمی استانی خود روز پنجشنبه ۲۶ خردادماه در صدر هیئت عالی قضائی به استان قم سفر خواهد کرد.

دیدار با اقشار مختلف مردمی و روحانیون، دیدار با قضات و کارکنان دادگستری استان قم، حضور در شورای اداری و بررسی مشکلات قضائی استان و تصویب مصوبات برای رفع مشکلات دستگاه قضائی از مهمترین برنامه‌های سفر رئیس قوه قضائیه به استان قم است.

محسنی اژه‌ای قرار بود روز پنجشنبه ۱۹ خردادماه به استان قم سفر کند که به دلیل کسالت پیش آمده برای رئیس دستگاه قضا این سفر به تعویق افتاد.

سایر مسئولان عالی قضائی که در سفر به قم، رئیس عدلیه را همراهی می‌کنند، هر کدام به نقاط مختلف این استان خواهند رفت تا ضمن دیدار مستقیم و بدون واسطه با مردم، از نزدیک با مشکلات آنها آشنا شوند و برای برطرف کردن مسائل قضائی و سایر مشکلات آنها در حد مقدورات، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.