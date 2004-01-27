  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۷ بهمن ۱۳۸۲، ۱۶:۰۶

رئيس شوراي اسلامي شهر تهران :

موزه ملي دفاع مقدس در جوار مرقد امام ( ره ) تاسيس مي شود

رئيس شوراي اسلامي شهر تهران گفت : پروژه موزه ملي دفاع مقدس مراحل مختلف كارشناسي خود را طي كرده و محل ساخت آن نيز در كنار مرقد مطهر امام (ره ) تعيين شده است .

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مهدي چمران امروز در جلسه علني شوراي اسلامي شهر تهران افزود : مكاتبات و برنامه ريزي هاي لازم براي تاسيس موزه ملي دفاع مقدس ميان شهرداري ، بنياد حفظ ارزشهاي دفاع مقدس و دفتر نشر آثار امام ( ره) انجام شده و اميدواريم  با پيگيري بيشتر تاسيس اين موزه ارزشمند به زودي محقق شود.

 وي ادامه داد : مطالعات جامعي در مورد مشخصات اين موزه انجام شد ه به طوري كه حدود 10 جلد كتاب در اين مورد تهيه شده  و لازم است بنياد حفظ ارزشهاي دفاع مقدس با جديت بيشتري براي تعيين بودجه مورد نياز آن اقدام كند .

وي گفت : تاسيس موزه دفاع مقدس يك طرح فراملي است كه بايد براي حفظ ارزشها و يادگارهاي دوران دفاع مقدس هر چه زودتر اجرا شود و اين كار نيازمند يك عزم ملي است و اميدواريم همه مسئولان براي تسريع در ساخت و تاسيس اين موزه همكاري كنند .

چمران افزود : در زمان حاضر موزه هاي متعددي با محتواي دفاع مقدس در شهرهاي خرمشهر ، ايلام ، سنندج و اروميه بر پاست و موزه هاي  دزفول و اصفهان نيز در دست ساخت است اما موزه ملي دفاع مقدس يك طرح بزرگ و ارزشمند است كه ضرورت تاسيس آن بر هيچ كس پوشيده نيست .

 .

کد مطلب 55150

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها