موزه ملي دفاع مقدس در جوار مرقد امام ( ره ) تاسيس مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مهدي چمران امروز در جلسه علني شوراي اسلامي شهر تهران افزود : مكاتبات و برنامه ريزي هاي لازم براي تاسيس موزه ملي دفاع مقدس ميان شهرداري ، بنياد حفظ ارزشهاي دفاع مقدس و دفتر نشر آثار امام ( ره) انجام شده و اميدواريم با پيگيري بيشتر تاسيس اين موزه ارزشمند به زودي محقق شود.

وي ادامه داد : مطالعات جامعي در مورد مشخصات اين موزه انجام شد ه به طوري كه حدود 10 جلد كتاب در اين مورد تهيه شده و لازم است بنياد حفظ ارزشهاي دفاع مقدس با جديت بيشتري براي تعيين بودجه مورد نياز آن اقدام كند .

وي گفت : تاسيس موزه دفاع مقدس يك طرح فراملي است كه بايد براي حفظ ارزشها و يادگارهاي دوران دفاع مقدس هر چه زودتر اجرا شود و اين كار نيازمند يك عزم ملي است و اميدواريم همه مسئولان براي تسريع در ساخت و تاسيس اين موزه همكاري كنند .

چمران افزود : در زمان حاضر موزه هاي متعددي با محتواي دفاع مقدس در شهرهاي خرمشهر ، ايلام ، سنندج و اروميه بر پاست و موزه هاي دزفول و اصفهان نيز در دست ساخت است اما موزه ملي دفاع مقدس يك طرح بزرگ و ارزشمند است كه ضرورت تاسيس آن بر هيچ كس پوشيده نيست .

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