سیاه و سفیدپوشان یوونتوس و اودینزه به مصاف هم می روند

به گزارش خبرگزاری مهر، دو تیم فوتبال راه راه پوش یونتوس و اودینزه روز یکشنبه در ورزشگاه تورین با یکدیگر دیدار خواهند کرد. یووه پس از اینکه فصل گذشته را به دلیل فساد اداری در سری بی رقابت های فوتبال ایتالیا سپری کرد در حال حاضر صدر جدول رده بندی این رقابت ها را پس از دو هفته به خود اختصاص داده است.

برنامه کامل بازی های هفته سوم به این شرح است:

شنبه 24/6/86

* سیه نا - میلان

* لاتزیو - امپولی

یکشنبه 25/6/86

* فیورنتینا - آتالانتا

* جنوآ - لیورنو

* اینتر میلان - کاتانیا

* یوونتوس - اودینزه

* ناپولی - سامپدوریا

* پالرمو - تورینو

* رجینا - رم

* پارما - کالیاری

جدول رده بندی:

1- یوونتوس 6 امتیاز

2- رم 6 امتیاز

3- میلان 4 امتیاز

4- فیورنتینا 4 امتیاز

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18- امپولی بدون امتیاز

19- سیه نا بدون امتیاز

20 - لیورنو بدون امتیاز