به گزارش خبرنگار مهر، حمید مردانیان صبح چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی امور حمل و نقل راه و شهرسازی استان زنجان افزود: در شهرها و حتی روستاهای دور افتاده کشور شهدایی هستند که می توان از نام آنها برای این نامگذاری استفاده کرد تا نام شهدا همواره بر فراز ساختمان‌های ما بدرخشند.

وی با بیان اینکه ما پیوسته با خانواده‌های شهدا است، افزود: با توجه به اینکه روز به روز آمار پدران و مادران در قید حیات شهدا، کاهش پیدا می‌کند واجب است که تمام پدران و مادران و خانواده های شهدا توسط مسئولان زیارت شوند.

مشاور وزیرراه و شهرسازی در امور ایثارگران با بیان اینکه شهدا و نام آنها هویت ما هستند نباید در عرصه های مختلف از جمله نامگذاری معابر، راه‌ها و ساختمان‌ها، مورد غفلت واقع شوند، گفت: خدمت به جامعه ایثارگری و خانواده شهیدان افتخار بسیار بزرگی است و باید این مهم به جد مورد توجه قرار گیرد.

مردانیان با بیان اینکه کارها و اقدامات خوبی در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت توسط ارگان های زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی انجام گرفته و باید تداوم داشته باشد،اظهار داشت: همه ابنیه، راه‌ها و ساختمان‌های راه و شهرسازی کشور باید به نام مقدس شهدا مزین و متبرک شوند.

مشاور وزیرراه و شهرسازی در امور ایثارگران، با بیان اینکه پیوست فرهنگی و اجتماعی در همه برنامه ها باید مورد توجه جدی قرار گیرد، گفت: ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و جهاد پشتیبان مباحث معنوی بوده و اعتبار و هویت یک کشور با شهیدان آن کشور است.

مردانیان افزود: کشور ما در همه حوزه‌ها به لحاظ فنی، توسعه‌ای، ثروت و مباحث مادی کمبودی ندارد و کشور توانمندی است؛ آن چیزی که ما را در این راه خطیر و پر فراز و نشیب که اداره جامعه و توسعه کشور است یاری خواهد کرد مباحث معنوی است؛ پشتیبان مباحث معنوی نیز ترویج فرهنگ ایثار و جهاد است و کشور ما از این لحاظ، کشور غنی است و باید به این نکته که نکته مهمی است، اهمیت دهیم.

وی با اشاره به اینکه در دوره جنگ نرم آن‌چیزی که می‌تواند راهنما، کمک و نقشه راه ما باشد، بحث جهاد و ایثارگری است، گفت: در همه زیرمجموعه‌های ادارات وزارت راه‌وشهرسازی از کارشناسان تا عالی‌ترین رتبه‌ها از جامعه ایثارگران حضور دارند که ادارات را مدیریت کرده و کارهای مردم را پیش می‌برند.

شرکت در همایش بزرگداشت شهدا و ایثار گران دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی زنجان، دیدار با کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان، امام جمعه و خانواده‌های شهدا در زنجان و شهرستان سلطانیه از دیگر برنامه‌های مهم مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور ایثارگران در زنجان خواهد بود.