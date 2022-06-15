نقش صندوق توسعه بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال پایدار

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرشکاران صبح امروز در جلسه‌ای با فعالان بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی در تبریز اظهار کرد: با توجه به گستره اقداماتی که توسط صندوق توسعه بخش کشاورزی استان انجام گرفته به نظر می‌رسد کارآیی این صندوق در خود اشتغالی و ایجاد بازار افراد شاغل در مناطق روستایی بسیار بالا است.

وی افزود: فعالیت چنین صندوق‌هایی نشان می‌دهد رویکرد ایجاد اشتغال در کشور به سمت تقویت تشکل‌ها و بخش خصوصی است.

فرشکاران ابراز داشت: صندوق‌های خرد زنان روستایی هم که در شهرستان‌های تبریز، شبستر و عجب شیر شکل گرفته اقدام مؤثری در ایجاد اشتغال پایدار زنان روستایی به شمار می‌رود.

این مسؤول توجه به مباحث تجاری و بازرگانی را از طرف صندوق توسعه بخش کشاورزی بسیار ضروری برشمرد و توضیح داد: اگر ثبات بازار در تولیدات کشاورزی وجود نداشته باشد به دلیل فسادپذیری سریع مواد، سودآوری تولید دچار چالش شده و مشکلات عدیده دیگر ایجاد می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی با اشاره به سهم اندک ۷.۶ درصدی بخش کشاورزی در ایجاد ارزش افزوده استان، تصریح کرد: مزیت نسبی این بخش در حوزه دام، باغ و زراعت بیشتر است که در این حوزه‌ها باید با ایجاد بازار و فنی سازی فعالیت‌ها به شرایط ایده آل تری برسیم.

وی اذعان داشت: علاقه داریم انگیزه اشتغال را در حوزه‌های باغداری، زراعت و دام بیشتر کنیم؛ چرا که معتقدیم اگر توزیع درآمد به سمت روستاها باشد، به دلیل پایین بودن هزینه‌های زندگی، تثبیت اشتغال پایدار و خود اشتغالی در روستاها جذبه بیشتری خواهد داشت.

در ابتدای جلسه اکبر فتحی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی به ارائه توضیحاتی در خصوص تاریخچه، اهداف و عملکرد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان پرداخت.

در این جلسه مواردی مثل فعالیت صندوق‌های خرد زنان روستایی و روند تأمین نهاده‌های دامی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.