خط مقدم جنگ اقتصادی تولید و خدمت در عرصه غذایی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌شرقی، حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم روز چهارشنبه در دیدار رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی و اعضای شورای همانگی مدیران سازمان با وی به مناسبت سالروز تشکیل جهادسازندگی و هفته جهادکشاورزی، اظهار کرد: جهاد کشاورزی مسئول مستقیم افزایش کمی و کیفی تولید انواع محصولات کشاورزی در جهت بهبود نسبی شاخص‌های تغذیه و افزایش متوسط درآمد سرانه بخش کشاورزی به منظور خودکفایی در تأمین نیازهای کشور است.

وی افزود: وزارت جهادکشاورزی می‌تواند از طریق شرکت‌های دانش بنیان و با استفاده از فناوری و نهاده‌های فناورانه کشاورزی، موجبات کاهش هزینه تولید محصولات و ارتقای بهره وری را فراهم آورد.

وی ادامه داد: در زمینه فناوری‌های بخش کشاورزی نیز کارهایی مانند توزیع هوشمند محصولات کشاورزی یا کالاهای اساسی، هوشمندسازی کشاورزی، کاهش ضایعات، تأمین نهاده‌های دام و طیور، توسعه ارقام جدید زراعی متناسب با اقلیم ایران، استفاده از منابع پروتئینی کمتر، توسعه استفاده از پهباد در امر کشاورزی، تأمین پایه‌های رویشی، تکمیل زنجیره آفت کش‌ها و حاصلخیزکننده‌ها می‌تواند انجام بگیرد.

آل هاشم گفت: با استفاده از آفت کش‌ها و حاصلخیز کننده‌های سبز، تغذیه تلفیقی، تولید بذر به خصوص بذرهایی که در داخل کشور تولید نمی‌شوند، واکسن‌ها، ویتامین‌ها، آنزیم‌ها و داروهای دام و طیور، اصلاح نژادهای بومی، روش‌های نوین پرورش آبزیان، توسعه پرورش، فناوری هسته‌ای، فناوری پرتودهی و پلاسما، نهاده‌های فناورانه به منظور کاهش آفت پذیری و سم زدایی می‌تواند کارهای بزرگی را رقم زد و وزارت جهادکشاورزی بایستی در این مسیر گام بردارد.

وی اظهار کرد: وزارت جهادکشاورزی باید از کارهایی مثل ایجاد و فعالیت کردن شهرک‌های نوآوری، گلخانه‌های آب کشت، تلفیق آب کشت و هوا کشت، هوشمندسازی و فراهم سازی بازار خرید برای محصولات تولیدی و سایر حوزه‌های از قبیل ماشین آلات کشاورزی حمایت لازم را داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: در این راه سخت و اهداف متعددی که برای جهادکشاورزی تعریف شده است، سایر وزارتخانه‌ها مثل وزارت علوم و نیرو هم وظایفی دارند و باید حمایت‌ها و همکاری لازم با جهادکشاورزی را داشته باشند تا جهادکشاورزی بتواند به اهداف خود برسد.

امام جمعه تبریز با اشاره به بحث استفاده از سیستم‌های خورشیدی برای تأمین برق بخش کشاورزی، گفت: متأسفانه بخش کشاورزی با مشکلات و چالش‌های فراوانی مواجه است که مربوط به زمان کنونی نیست اما با این حال توانسته در طول مدت تحریم‌ها با شیب تند وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهد.

آل هاشم در مورد چالش‌های بخش کشاورزی و وزارت جهادکشاورزی، تشریح کرد: از دست دادن بازار جهانی، تداوم پدیده خشکسالی و کاهش منابع آبی، کمبود سرمایه گذاری در بخش، مکانیزه کردن کشاورزی، عدم توازن منطقی بین قیمت محصولات کشاورزی و نهاده‌ها، تغییر کاربری‌های بی حساب و کتاب و غیرمجاز اراضی زراعی و باغی، ضعف استانداردهای کنترل کیفی برای فناوری سموم، کوچک و نامنظم بودن واحدهای بهره برداری کشاورزی و ضعف و کمبود منابع غذای دام از جمله چالش‌های بخش کشاورزی کشور است.

وی با اشاره به تأثیر جنگ اوکراین و روسیه در بخش تأمین محصولات کشاورزی دنیا، اظهار کرد: بخشی از گرانی‌های کنونی کشور و حتی جهان مربوط به این جنگ است اما باید نسبت به این وضعیت تدبیر داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر تفکر و نگاه جهادی بخواهد خدمتی انجام بدهد، قطعاً در عرصه کشاورزی خواهد بود و امروزه عرصه کشاورزی بسیار اهمیت بالایی داشته و حیات انسان‌ها و بقای کشور وابسته به آن است.

آل هاشم افزود: نهاد جهادسازندگی به فرمان امام (ره) یکی از یادگارهای باارزش دوران انقلاب بوده و سپس بنا به هر دلیلی با وزارت کشاورزی ادغام شد که یک اقدام خوبی نبود.

وی گفت: سازمان جهادکشاورزی و تشکیلات تابعه در ایام تعطیلات نوروز استراحت نداشتند و همواره در فکر بودند تا مشکل تأمین مرغ و میوه در جامعه حل شود.

آل هاشم همچنین با اشاره به واگذاری بخشی از نظارت‌ها از وزارت صمت به جهادکشاورزی، افزود: این امر کار اشتباهی بود چرا که کار جهادکشاورزی نظارت نیست.