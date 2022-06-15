بهره برداری از طرح پرواربندی گوساله در گراش

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست فرمانداری گراش ظهر چهارشنبه در آغاز طرح پرواربندی گوساله با بیان اینکه تمام ظرفیت‌های شهرستان گراش برای تحقق شعار سال بکار گرفته می‌شود، گفت: تحقق شعار سال راهبرد محوری همه فعالیت‌ها اقتصادی در گراش خواهد بود.

محمود طاهر زاده تولید و کار را موتور محرکه اشتغال عنوان کرد و افزود: با تمام وجود از سرمایه گذارانی که برای توسعه شهرستان در بخش‌های مختلف قدم بر می‌دارند حمایت خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه زمینه سرمایه گذاری در شهرستان فراهم است، تصریح کرد: رفع موانع و مشکلات جهت ایجاد اشتغال و رونق تولید در شهرستان از مهمترین سیاست‌های دولت سیزدهم است.

سرپرست فرمانداری گراش با اشاره به ضرورت مشارکت سرمایه گذاری بخش‌خصوصی در توسعه پایدار شهرستان گراش، گفت: عقب افتادگی‌ها در گراش با جذب و حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی قابل جبران است.

او اضافه کرد: مانع تراشی برای سرمایه گذاران قابل قبول نیست و تلاش می‌کنیم با حمایت‌های قاطع و بستری سازی مناسب مسیر فعالیت اقتصادی و مشارکت آنان برای توسعه سرمایه‌گذاری هموارتر شود.

طاهرزاده ابراز کرد: کارآفرینی از مؤلفه‌های مهم ایجاد اشتغال، افزایش تولید و کاهش آسیب‌های اجتماعی است و برای عبور از بحران بیکاری در جامعه نیاز جدی به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داریم.

وی با اشاره به اینکه برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مصمم هستیم، افزود: حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی و مردمی می‌تواند با کمک به دولت، شهرستان را به سمت توسعه حرکت دهد.

رئیس شورای اشتغال شهرستان گراش یادآور شد: این طرح پرواربندی گوساله یکی از بزرگترین طرح‌های صنعتی گراش است که نقش مهمی در تولید گوشت قرمز و میزان صادرات شهرستان دارد.

سرپرست فرمانداری گراش توسعه این طرح‌ها در شهرستان را ضروری دانست و عنوان کرد: شهرستان گراش به عنوان قطب تولید گوشت قرمز در جنوب فارس و با توجه به ظرفیت دامپروری مکان مناسبی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی است.