به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی اثمری با اشاره به این که دمای هوا امروز تغییر قابل ملاحظه‌ای با روز گذشته نخواهد داشت اظهار کرد: فردا و به خصوص در نیمه شمالی استان از شدت گرمای هوا کاسته خواهد شد.

کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: روز گذشته ۱۰ ایستگاه در این استان دمای بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد را ثبت کردند.

وی بیان کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌های آینده‎ نگری و تصاویر ماهواره، این استان کماکان تحت تأثیر ناپایداری جوی به شکل بارش رگباری به خصوص در نواحی شمالی و غرب استان قرار دارد و این بارشها فردا بعد از ظهر نیز قابل پیش بینی است.

اثمری گفت: انتظار این است که وزش باد طی روزهای آخر هفته نیز شدید همراه با گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و دید به همراه ایجاد خسارت باشد.

کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی خراسان رضوی اظهار کرد: طی شبانه روز گذشته شاهد ناپایداری جوی در بیشتر نقاط خراسان رضوی به شکل وزش باد شدید همراه با بارش و رگبار باران بودیم.

وی بیان کرد: در این مدت بیشترین میزان بارش و سرعت وزش باد از شهرستان کلات با ۵.۸ میلیمتر و ۱۰۰ کیلومتر در ساعت ثبت و گزارش شده است.

اثمری گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته دمای هوای مشهد بین ۲۴ تا ۳۸ درجه سلسیوس در نوسان بوده است و در این مدت قوچان با کمینه دمای هوای ۱۷ درجه و سرخس با بیشینه دمای هوای ۴۵ درجه سلسیوس به ترتیب سردترین و گرم‌ترین شهرهای خراسان رضوی بوده اند.