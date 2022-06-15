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۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۱۱:۴۸

کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی خراسان رضوی:

شدت گرمای هوا در خراسان رضوی کاهش می‌یابد

شدت گرمای هوا در خراسان رضوی کاهش می‌یابد

مشهد ـ کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: فردا به خصوص در نیمه شمالی استان از شدت گرمای هوا کاسته خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی اثمری با اشاره به این که دمای هوا امروز تغییر قابل ملاحظه‌ای با روز گذشته نخواهد داشت اظهار کرد: فردا و به خصوص در نیمه شمالی استان از شدت گرمای هوا کاسته خواهد شد.

کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: روز گذشته ۱۰ ایستگاه در این استان دمای بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد را ثبت کردند.

وی بیان کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌های آینده‎ نگری و تصاویر ماهواره، این استان کماکان تحت تأثیر ناپایداری جوی به شکل بارش رگباری به خصوص در نواحی شمالی و غرب استان قرار دارد و این بارشها فردا بعد از ظهر نیز قابل پیش بینی است.

اثمری گفت: انتظار این است که وزش باد طی روزهای آخر هفته نیز شدید همراه با گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و دید به همراه ایجاد خسارت باشد.

کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی خراسان رضوی اظهار کرد: طی شبانه روز گذشته شاهد ناپایداری جوی در بیشتر نقاط خراسان رضوی به شکل وزش باد شدید همراه با بارش و رگبار باران بودیم.

وی بیان کرد: در این مدت بیشترین میزان بارش و سرعت وزش باد از شهرستان کلات با ۵.۸ میلیمتر و ۱۰۰ کیلومتر در ساعت ثبت و گزارش شده است.

اثمری گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته دمای هوای مشهد بین ۲۴ تا ۳۸ درجه سلسیوس در نوسان بوده است و در این مدت قوچان با کمینه دمای هوای ۱۷ درجه و سرخس با بیشینه دمای هوای ۴۵ درجه سلسیوس به ترتیب سردترین و گرم‌ترین شهرهای خراسان رضوی بوده اند.

کد مطلب 5515054

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