۱۵۶۹ زائر از فرودگاه تبریز به سرزمین وحی اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین آذری، روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: اعزام زائران حج تمتع از ۲۲ خرداد به مدت ۳ روز انجام شد و در این مدت زائران استان با انجام ۶ پرواز توسط شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به مدینه منوره اعزام شدند.

وی اظهار داشت: عملیات برگشت زائران این استان نیز طبق برنامه زمان بندی شده حدود ۲۵ تیر از مدینه منوره به فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز منتقل خواهند شد.

حاجیان آذربایجان شرقی ۳۳ تا ۳۵ روز در مدینه و مکه خواهند بود و پس از برگزاری مراسم حج به تبریز بازمی گردند.

بنابراین گزارش بعد از ۲ سال وقفه در اعزام حجاج به دلیل بحران کرونا، امسال اعزام زائران به خانه خدا دوباره آغاز شد.

امسال بنا به تصمیم وزارت حج عربستان متقاضیان بالای ۶۵ سال به حج تمتع اعزام نخواهند شد و با توجه به شرایط کرونایی و تصمیم عربستان مبنی بر عدم گسترش این بیماری ۳۹ هزار و ۶۳۰ زائر واجد شرایط از کشورمان برای انجام مناسک حج به سرزمین وحی اعزام می‌شوند.