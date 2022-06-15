به گزارش خبرنگار مهر، سیدالبرز حسینی عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی ظهر امروز (چهارشنبه ۲۵ خرداد ماه) در صحن علنی مجلس طی تذکری شفاهی گفت: در سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری در سالگرد امام راحل (ره) به نکته تضعیف انقلاب و پایه‌های نظام جمهوری اسلامی از سوی دشمنان اشاره شد. ایشان توضیح دادند که همه ارکان نظام باید نسبت به این موضوع هوشیار باشند.

وی تاکید کرد: اما امروز در جامعه شرایطی اتفاق افتاده که بی اعتمادی اذهان مردم به عملکرد دولت و مجلس است. درد و رنج امروز مردم بیشتر در خصوص وضعیت اقتصادی است و جامعه انتظار دارد دولت اقدامی شجاعانه در این زمینه انجام دهد.

عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: قرار بود تنها ۵،۶ قلم از کالاهای اساسی با روند مشخصی در کنار کمک به مردم افزایش قیمت داشته باشد اما چنین نشد. امید است دولت در این باره کلی گویی نکند چرا که جراحی اقتصادی قیمت‌ها را به گونه افسارگسیخته افزایش داده است.

حسینی همچنین درباره آئین نامه رتبه بندی معلمان،گفت: باید بدانیم وزیر آموزش و پرورش، دولت، سازمان برنامه و بودجه و مجلس تمام توان خود را گذاشتند تا بخشی از مشکلات این قشر حل شود اما ادامه این وضعیت و عدم اجرای این قانون موجب کدورت فرهنگیان خواهد شد. مجلس پیگیر اجرای قانون رتبه بندی معلمان است تا آورده لازم را برای آنان محقق کند.