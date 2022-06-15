جریمه ۱۰۰ میلیارد ریالی یک شرکت در کرمانشاه

قهرمان شاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه یک شرکت تولیدی را در کرمانشاه به اتهام ۱۲ هزار تن عرضه خارج از شبکه کالای تولیدی محکوم کرد.

وی افزود: عرضه خارج از شبکه ۱۲ هزار تن کالا موجب جریمه ۱۰۰ میلیارد ریالی این شرکت متخلف در کرمانشاه شده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه تصریح کرد: بر اساس گزارش بازرسان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان استان کرمانشاه یک کارخانه تولیدی به اتهام عرضه خارج از شبکه ۱۲ هزار تن کالا توسط شعبه تعزیرات حکومتی به دلیل عجز از ارائه اسناد و مدارکی که موجبات ظن اتهام را برطرف کند و سایر قرائن منعکس در پرونده اتهام انتسابی را محرز و مسجل دانسته است.

شاهی بیان کرد: پس از ثبت و جری تشریفات قانونی متخلف را علاوه بر ضبط کالا به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال در حق صندوق دولت محکوم کرد.