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۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۱۳:۰۶

مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمانشاه خبر داد؛

جریمه ۱۰۰ میلیارد ریالی یک شرکت در کرمانشاه

جریمه ۱۰۰ میلیارد ریالی یک شرکت در کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه از جریمه ۱۰۰ میلیارد ریالی یک شرکت در کرمانشاه به دلیل عرضه خارج از شبکه کالا خبر داد.

قهرمان شاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه یک شرکت تولیدی را در کرمانشاه به اتهام ۱۲ هزار تن عرضه خارج از شبکه کالای تولیدی محکوم کرد.

وی افزود: عرضه خارج از شبکه ۱۲ هزار تن کالا موجب جریمه ۱۰۰ میلیارد ریالی این شرکت متخلف در کرمانشاه شده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه تصریح کرد: بر اساس گزارش بازرسان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان استان کرمانشاه یک کارخانه تولیدی به اتهام عرضه خارج از شبکه ۱۲ هزار تن کالا توسط شعبه تعزیرات حکومتی به دلیل عجز از ارائه اسناد و مدارکی که موجبات ظن اتهام را برطرف کند و سایر قرائن منعکس در پرونده اتهام انتسابی را محرز و مسجل دانسته است.

شاهی بیان کرد: پس از ثبت و جری تشریفات قانونی متخلف را علاوه بر ضبط کالا به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال در حق صندوق دولت محکوم کرد.

کد مطلب 5515093

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