کشف ۱۱۰ تن مواد اولیه خوراک دام قاچاق در ساوجبلاغ

سرهنگ علی سلیمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان ساوجبلاغ در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز موفق به شناسایی یک انبار دپوی خوراک دام قاچاق در این شهرستان شدند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی به همراه کارشناسان اداره دامپزشکی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آنجا ۱۱۰ تن مواد مواد اولیه خوراک دام کشف و یک نفر را در این خصوص دستگیر کردند.

سرهنگ سلیمانی با اشاره به اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش کالای مکشوفه قاچاق ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ با بیان اینکه مبارزه با پدیده قاچاق از مهم‌ترین اولویت‌های کار پلیس است، از شهروندان خواست: هرگونه گزارش در زمینه فعالیت در عرضه و تهیه کالای خارجی قاچاق را از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.