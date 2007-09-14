امروز در تاریخ

راهپیمایی گسترده در کشور :



هفدهم شهریور برگزار گردید. در این روز مردم تهران با حضور در بهشت زهرا نسبت به شهیدان روز هفدهم شهریور ادای احترام کردند.



جاری شدن سیل در اطراف خانه خدا:



بنا به گفته برخی مورخین در چنین روزی درسال 1039 ه ق سیل عظیمی به بلندی بیش از قد یک انسان در مکه مکرمه جاری شد. این سیل پس از ورود به منطقه مسجد الحرام خرابی هایی را دراین مکان تاریخی ایجاد کرد و موجب مرگ بیش از چهارده هزار انسان شد.





افتتاح خانه عکاسان ایران :

در چنین روزی در سال 1373 خانه عکاسان ایران افتتاح شد. این خانه به عنوان محلی برای نمایش در آوردن آثار عکاسان و همچنین منظم سازی امور عکاسان کشور بنا نهاده شد و تاکنون توانسته است گامهای هرچند کوچک اما مهم در جهت بزرگداشت هنر عکاسی در ایران بردارد. این نهاد هنری همچنین سعی کرده است در حوزه مسایل صنفی عکاسان کشور به عنوان نهادی تاثیرگذار عمل نماید.



درگذشت شیون فومنی:





شیون فومنی در 3 آذرماه 1325 در« فومن » یکی از شهرستان های شمال ایران به دنیا آمد و در طول زندگی ادبی خویش ، توجه ویژه ای به فرهنگ عامیانه داشت. این شاعر معاصر، تحصیلات ابتدایی خود را در زادگاهش فومن و تحصیلات متوسطه را در شهر کرمانشاه به پایان رساند و پس از اخذ دیپلم به خدمت در آموزش و پرورش استان مازندران مشغول شد. او سالها یی نیز در رشت به تدریس پرداخت. شیون با علاقه ای که به ادبیات داشت به شعر روی آورد با تاثیر از فضای سرسبز خطه های شمال به خلق آثار هنری و ادبی دست زد. زبان شعری شیون ساده و صمیمی است که گاهی رگه هایی از زبان مردم گیلان را می توان در آن مشاهده کرد.

در چنین روزی در سال 1357 ه ش راهپیمایی گسترده ای در کشور برگزار شد. این راهپیمایی علیرغم مخالفت های رژیم پهلوی در بزرگداشت یاد شهدای

شیون فومنی شاعر و ترانه سرا در 23 شهریور ماه 1377 درگذشت و در سیلمان داراب - رشت ، در جوار میرزا کوچک خان جنگلی به خاک سپرده شد. آثار منتشر شده از شیون بدین شرح است : پیش پای برگ (شعر)، یک آسمان پرواز(شعر)، از تو برای تو(شعر)، رودخانه در بهار(شعر)، شروه های شیرین(شعر)، در هوای یوش(شعر)، کودک خیالی (مجموعه شعرهای کودکانه)، کودک لجباز (قصه منظوم کودکانه)، با اهل طرب(ترانه)، دره پروانه (دفتر قصه).

درگذشت مرتضی راوندی :

در چنین روزی در سال 1378 هجر ی شمسی مرتضی راوندی دانشمند علوم اجتماعی دیده از جهان فروبست. تاریخ اجتماعی ایران در11جلد عنوان مهمترین اثر این دانش پژوه علوم اجتماعی در ایران است.



آتش سوزی گسترده در مسکو :

درچنین روزی در سال 1812 میلادی یکی از بزرگترین آتش سوزی های جهان در مسکو اتفاق افتاد. ماجرا ازاین قرار بود که سربازان ناپلئون پس از ورود به شهر مسکو این شهر را به آتش کشیدند.



ورود به استالینگراد :

در چنین روزی درسال 1942 میلادی ارتش آلمان نازی وارد استالینگراد روسیه شدند. استالینگراد پیش ازاین به ولگاگراد تغییر نام داده بود. نبرد استالینگراد در بیست و دوم نوامبرسال 1942 میلادی در میانه جنگ جهانی دوم آغازشد. این نبرد بین نیروهای مدافع شهر و قوای اشغالگرنازی درگرفت که ازجنگ های معروف و مثال زدنی جنگ جهانی دوم در جبهه سرزمین های شوروی سابق است . این شهرماه ها در محاصره قوای هیتلری بود تا آن حد که مردم ناچاربه خوردن حیوانات مرده بودند اما در مقاومتی ستودنی از ورود نیروهای آلمان هیتلری به شهر و تصرف کامل آن جلوگیری کردند.



امضای منشور سازمان کشورهای صادرکننده نفت ( اوپک ) :



در چنین روزی درسال 1960 میلادی منشور سازمان اوپک توسط اعضای آن امضا شد. اوپک یا سازمان بین المللی کشورهای صادرکننده نفت ، سیاست های تولید و توزیع نفت را در میان اعضا تنظیم می کند. این سازمان در سال 1960 تاسیس شد و هم اکنون دوازده عضو ثابت دارد که عبارتند از کشورهای الجزایر، گابن، اندونزی، جمهوری اسلامی ایران ، عراق، کویت، لیبی، نیجریه، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ونزوئلا. در اواخر دهه پنجاه میلادی ، میزان نفت تولیدی در جهان بیش ازمیزان تقاضای آن بود واین امرباعث شد که میزان قیمت نفت در بازارهای جهانی به میزان قابل ملاحظه ای کاهش یابد. اوپک نیز در پاسخ به چنین نیازی به وجود آمد و سعی کرد که میزان تولید نفت را در برابر تقاضا به حد تعادل برساند تا قیمت آن دچار افت نشود.



در دهه هفتاد میزان نفت موجود در بازار جهانی نفت درمیان کشورهای غیرعضو کاهش یافت و این سازمان قیمت نفت را به مقدار متنابهی افزایش داد. دیگر طریق کنترلی این سازمان این است که هریک از کشور های عضو را ملزم می کند که برای

تعدیل قیمت نفت چه میزان نفت صادر نمایند.



تولد ایوان پاولف :

پاولف روانشانس برجسته روس در چنین روزی در سال 1849 میلادی دیده به جهان گشود. وی در ارایه نظریات روانشناسی از نخستین دانشمندان این رشته از علم بود. او به خاطر ارایه نظریات جالبی درباره وضعیت و شرایط محیطی انسانها جایزه نوبل را از آن خود کرد.



تولد کارل تیلور کومپتون :

کومپتون فیزیکدان برجسته آمریکایی در چنین روزی در سال 1887 میلادی دیده به جهان گشود. او در زمینه انرژی هسته ای تحقیقات فراوانی انجام د اد.



تولد اریک بنتلی :

بنتلی نویسنده و منتقد توانای انگلیسی در چنین روزی در سال 1916 میلادی به دنیا آمد. در جستجوی تئاتر عنوان مهمترین اثر اوست .



تولد ژاکوبو آربنز :

آربنز رییس جمهور گواتمالا در چنین روزی در سال 1913 میلادی به دنیا آمد . وی بین سالهای 1951 تا 1954 بر این کشور حکومت کرد . او توسط سازمان جاسوسی آمریکا سی آی ای سرنگون شد .



تولد رولف لیبرمن :



لیبرمن آهنگساز برجسته سوییس در چنین روزی در سال 1910 میلادی به دنیا آمد. لئونور عنوان مهمترین اثر موسیقایی اوست .



تولد ریچارد موپ :



موپ، آهنگساز شهیر آلمانی در چنین روزی در سال 1904 میلادی به دنیا آمد. بوکو لیکا عنوان مهمترین اثر موسیقایی اوست.