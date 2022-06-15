شرایط منطقه زلزله زده غرب هرمزگان درحال بررسی است

مختار سلحشور در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: زمین لرزه‌ای به بزرگی پنج و ۲ دهم ریشتر در ساعت ۱۰ و ۳۶ دقیقه و پنج ثانیه، زمین لرزه دیگری به بزرگی چهار و پنج دهم ریشتر در ساعت ۱۰ و ۲۵ دقیقه در منطقه بندر چارک، یک زمین لرزه هم به بزرگی چهار و چهار دهم ریشتر در ساعت ۱۰ و ۲۹ دقیقه و ۲۰ ثانیه در محدوده بندر چارک در روز جاری رخ داده است.

سلحشور خاطرنشان کرد: همچنین زمین لرزه دیگری به بزرگی چهار و ۲ دهم ریشتر در ساعت ۱۰ و ۴۵ دقیقه و ۴۲ ثانیه در محدوده بندر چارک رخ داده است که نیروهای جمعیت هلال احمر هرمزگان و همچنین بخشداری ها و دهیاری های این مناطق درحال بررسی شرایط هستند.

وی اضافه کرد: پس از پایان بررسی ها می‌توان در خصوص بروز یا نبود خسارت‌های احتمالی سخن گفت.

بخش چارک از توابع شهرستان بندرلنگه در ۳۷۰ کیلومتری غرب هرمزگان واقع شده و جمعیت آن حدود ۴۰ هزار نفر است.