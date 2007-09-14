کروبی با تصمیمات پدرسالارانه اصلاح طلبان تندرو مشکل دارد

محمد رضا راه چمنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: سخنان اخیر کروبی تنها از روی دلسوزی و خیرخواهی خردمندانه برای اصلاح طلبان بود، چراکه او در گفته های خود از سردمداری و مدیریت افرادی که درپی تکرار وضعیت گذشته اصلاح طلبان هستند، ابرازنگرانی کرد.

سخنان اخیر کروبی تنها از روی دلسوزی و خیرخواهی است

وی افزود: کروبی در این اظهارنظر نگرانی خود را از این موضوع که مبادا وضعیت گذشته تند روی ها و افراطی گری های برخی افراد بار دیگر بوجود آید و مشکلاتی را برای طیف اصلاح طلب در فضای عمومی جامعه ایجاد کند، به طور صریح، روشن و بی پرده در سخنان اخیرش اعلام کرد.

رئیس شورای عالی حزب همبستگی، تصریح کرد: نگرانی کروبی و دغدغه اکثر اصلاح‌طلبان این است که مبادا افراد تندرو و افراطی که باعث عدم‌ موفقیت و محبوبیت اصلاحات شده اند، بتوانند با روش، چهره و نام دیگری بار دیگر مدیریت جریان اصلاح طلبی را در دست بگیرند، لذا این هشداری بود به تمامی احزاب این طیف برای پرهیز از اینگونه افراد و کنار گذاشتن آنها از ورطه تصمیم گیری برای گروهها.

کروبی با برخی مدعیان حاکمیت در اصلاح طلبان مشکل دارد

وی با بیان اینکه اصلاح طلبی تنها یک گرایش و گروه خاص نیست، بلکه مجموعه ای از احزاب سیاسی است، اظهارداشت: باید در تصمیم گیری برای این مجموعه عظیم، همه گروه ها در مباحث مختلف از جمله تصمیم گیری برای انتخابات شرکت داده شوند و اگر قرار بر ائتلافی است، به همه دراین ائتلاف بهاء داده شود.

این فعال سیاسی اصلاح طلب خاطرنشان کرد: برنامه ریزی افرادی خاص در مجالس محفلی، بدون در نظر گرفتن خواسته های سایر احزاب، آسیبی جدی برای اصلاح طلبان است که نه تنها کروبی بلکه تمامی افراد معتدل به آن اذعان دارند و سعی می کنند به شدت ازآن دوری کنند.

وی در پایان به سخنان کروبی مبنی بر شرکت نکردن در ائتلاف اصلاح طلبان اشاره و تاکید کرد: کروبی بارها اظهارداشته که با اصلاح طلبان اختلافی ندارد، بلکه تنها مشکل او اقلیت محدودی هستند که ادعای حاکمیت در بین اصلاح طلبان دارند.