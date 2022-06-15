کارگاه تولید سموم تقلبی در زنجان پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز عباسی روز چهارشنبه اظهار کرد: فردی به هویت الف-پ به همراه چند کارگر دیگر که در داخل یک سیلو اقدام به تولید سموم تقلبی و جعلی کرده و در سطح کشور به فروش می‌رساند و باعث وارد آوردن خسارات سنگین به کشاورزان می‌شد.

وی افزود: بلافاصله دستورات قضائی لازم در این خصوص صادر و معاون دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان زنجان به همراه رئیس پلیس امنیت اقتصادی زنجان در محل حاضر و متعاقب آن یک دستگاه خودرو وانت نیسان که در حدود یک تن از سموم تولید شده را بارگیری و در حال خروج از شرکت بود توقیف شد.

دادستان زنجان اظهار کرد: در این زمینه تعداد ۲۰ کارتن پانزده کیلویی سموم از نوع قارچ کش کاربندازیم ۵۲ درصد و مقداری نیز به صورت فله‌ای در کف سالن مشاهده شد.

عباسی گفت: سایر مواد اولیه از جمله میل ساختمانی و گچ و پودر رنگ و مقدار چندین قوطی سموم مایع تاریخ گذشته در محل موجود بود که مقرر شد سموم مکشوفه به انبار سازمان جهاد کشاورزی منتقل و نسبت به پلمپ کارگاه مذکور اقدام شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان گفت: تحقیقات مربوطه در این خصوص ادامه داشته و پرونده تحت رسیدگی است.