به گزارش خبرگزاری مهر علی سلاجقه معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست جمهوری اسلامی ایران روز گذشته در محل این سازمان میزبان سفیر فرانسه در ایران بود.

در این دیدار دو طرف بر ضرورت توجه به محیط‌زیست در قاب جهانی تأکید و خاطرنشان کردند مسئله محیط‌زیست، مسئله‌ای جهانی است و باید تمام کشورها نسبت به این موضوع توجه بیشتری داشته باشند.

علی سلاجقه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن ابراز خرسندی از میزبانی از سفیر فرانسه در ایران اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط‌زیست اقدامات بسیار گسترده‌ای در زمینهٔ مسائل زیست محیطی انجام داده و یا در حال برنامه‌ریزی کلان در سطح بین‌المللی می‌باشد.

وی همچنین گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه محیط زیست را تشریح و خاطرنشان کرد: مقوله محیط‌زیست در کشور ما دستخوش تحریم‌های ظالمانه‌ای است که استکبار جهانی به ما تحمیل می‌کند و از دولت فرانسه می‌خواهیم به‌عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا در ایجاد تعامل سایر کشورها با ایران در موضوع محیط‌زیست همکاری‌های لازم را به عمل آورد.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، تحریم‌های ظالمانه غرب را مانعی در راه برنامه‌های زیست‌محیطی کشورمان دانست و خواستار رفع این تحریم‌ها و ایجاد شرایط لازم برای دریافت کمک‌های مالی بین‌المللی برای اجرای طرح‌های محیط زیستی در ایران شد.

وی همچنین یکی دیگر از اثرات تحریم‌های ظالمانه غرب علیه ملت ایران را جلوگیری از انتقال تجهیزات و فناوری‌های محیط زیستی از قبیل ایستگاه‌های سنجش آلودگی‌ها برشمرد.

معاون رئیس‌جمهوری در ادامه این نشست به موضوع معضل گردوغبار اشاره کرد و گفت: طوفان‌های گردوغبار و تأثیر این معضل زیست‌محیطی بر اتحادیه اروپا ضرورت همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای را دوچندان کرده است و همه کشورها باید در این زمینه نقش سازنده‌ای داشته باشند.

سلاجقه به ظرفیت بسیار بالایی که در ایران در حوزه‌های مختلف ازجمله تغییر اقلیم، انرژی‌های تجدید پذیر، تنوع زیستی دارد اشاره کرد و گفت: خوشبختانه ایران، شرایط متنوع اقلیمی و تنوع زیستی گسترده‌ای دارد و این ظرفیت می‌تواند در موضوع تبادل اطلاعات و دانشجویان نقش ارزنده‌ای ایفا نماید.

در این دیدار، فیلیپ تیبو سفیر فرانسه در ایران با تحسین دستاوردهای ایران در حوزه محیط‌زیست، خاطرنشان کرد: ازآنجایی‌که سابقه همکاری ایران و فرانسه عقبه تاریخی زیادی دارد، امیدواریم این نشست مقدمه‌ای برای توسعه همکاری‌های دوجانبه در موضوعات مختلف ازجمله در حوزه محیط‌زیست باشد.

سفیر فرانسه در ایران با تأکید بر ضرورت همگرایی و اقدام جهانی برای اجرای برنامه‌های تغییر اقلیم اظهار داشت: امیدواریم با کاهش و رفع تحریم‌ها ظرفیت پیوستن ایران به توافقنامه پاریس هر چه زودتر فراهم شود.