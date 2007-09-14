علی کاردور درگفتگو با مهر درباره واگذاری جدید شرکت های نفتی به بخش خصوصی گفت: سه شرکت حفاری برای واگذاری به بخش خصوصی و عرضه سهام آنها در بورس درحال آماده شدن هستند.

وی تصریح کرد: شرکت ملی حفاری ، شرکت حفاری شمال و شرکت پیرا حفاری ، سه شرکتی هستند که سرمایه و دارایی آنها درحال ارزیابی است وپیش بینی می شود سهام شرکت حفاری شمال تا دی ماه در بورس عرضه شود.

وی اضافه کرد: از آنجا که درحال حاضر 95 درصد از بازار حفاری نفت و گاز ایران در انحصار شرکت ملی حفاری است درنتیجه تصمیم گرفته شده تعدادی از دکل های تحت مالکیت این شرکت به دیگر شرکت های حفاری واگذار شود.

به گفته کاردور، درحال حاضر شرکت ملی حفاری دارای 40 دکل حفاری است که 10دکل از این تعداد به شرکت حفاری شمال واگذار می شود به عبارتی دیگر به دکل های شرکت حفاری شمال 10دکل دیگر افزوده می شود تا بدین ترتیب انحصارصنعت حفاریاز دست شرکت ملی حفاری خارج شود.

معاون اداری ومالی شرکت ملی نفت ایران همچنین درباره وضعیت شرکت پیراحفاری ادامه داد: 10 دکل دیگر از 40 دکل تحت مالکیت شرکت ملی حفاری به شرکت پیرا حفاری واگذار می شود تا بدین ترتیب این سه شرکت به طور موازی در بورس به فعالیت بپردازند و انحصارگرایی نیز ایجاد نشود.

کاردور گفت: شرکت ملی حفاری شمال تا دی ماه وارد بورس می شود اما دوشرکت حفاری دیگر نیزدر6ماهه اول و 6 ماهه دوم سال آینده وارد تابلوی عرضه سهام بورس می شوند اما ارزش ودارایی این شرکت ها بسیار مختلف است.

وی درباره دیگر شرکت های نفتی درحال واگذاری اضافه کرد: شرکت پایانه های نفتی ویک شرکت خدمات رفاهی نیز برای خصوصی شدن در انتظار هستند و وضعیت دارایی آنها درحال ارزیابی است.