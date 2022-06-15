۲۲ هزار پرستار جذب بیمارستان ها می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین‌اللهی، با بیان اینکه امسال ۱۲ هزار تخت بیمارستانی را به ظرفیت تخت‌های بیمارستانی کشور اضافه می‌کنیم، گفت: با توجه به این موضوع باید ۱۲ هزار پرستار را هم استخدام کنیم. از طرفی در سه سال گذشته ۳۰ هزار نفر از کادر سلامت بازنشست شده‌اند و بر همین اساس پیگیریم که ۱۰ هزار پرستار دیگر را هم اضافه کرده و جمعاً ۲۲ هزار پرستار را اضافه کنیم.

وی با بیان اینکه استخدام این تعداد پرستار منوط به مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور است که در حال فعالیت برای گرفتن این مجوز هستیم، گفت: عزیزانی هم در طول دوران کرونا زحمت کشیدند و به عنوان کادر بیمارستان کمک کردند. برای افرادی که در این دوره زحمت کشیدند ۲۰ امتیاز قرار می‌دهیم که در استخدام آنها به عنوان امتیاز منظور می‌شود تا بتوانیم از نیروهای جدید بهره ببریم.

عین‌اللهی درباره عدم تمدید قرارداد افرادی که در طول دوره کرونا در بیمارستان‌ها به کارگیری شده بودند، اظهار کرد: ما به طور قانونی از نیروهایی در طرح نیروی انسانی استفاده می‌کنیم و این ظرف مشخصی دارد. به طوری که وقتی دوره طرح افراد تمام می‌شود، می‌روند و عده دیگری می‌آیند. بنابراین جدای از استخدام باید این ظرف را همیشه نگه داریم و افراد جدیدتری بیایند و طرح نیروی انسانی خودشان را بگذرانند. بعد از اتمام طرح‌شان هم ما باید از نیروهای جدید طرحی استفاده کنیم.