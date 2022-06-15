نخستین جشنواره‌ دانشجویی فیلم کوتاه مستند هنر در یزد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره دانشجویی فیلم کوتاه مستند هنر به همت شورای سیاست گذاری دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر فردا آغاز شد.

در همین راستا جلسه شورای سیاست گذاری اولین جشنواره دانشجویی فیلم کوتاه هنر با حضور معتمدزاده مدیر مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر فردا، امیرزکی پور مدرس دانشگاه، مجید هاشمی رئیس انجمن سینمای جوانان یزد، محمدمهدی میثمی مدیر امور فرهنگی و دانشجویی مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر فردا و مهدیس باقیان نماینده دانشجویان برگزار شد.

در این جلسه امیرزکی پور به عنوان دبیر تخصصی و مهدیس باقیان نیز بعنوان دبیر جشنواره معرفی شدند.

همچنین تصمیماتی در زمینه زمان مکان و جزئیات برگزاری این رویداد گرفته شد و مقرر شد تصمیم‌های جدید در قالب فراخوان دوم جشنواره منتشر و اطلاع رسانی شود.