  1. استانها
  2. یزد
۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۱۳:۱۱

نخستین جشنواره‌ دانشجویی فیلم کوتاه مستند هنر در یزد آغاز شد

نخستین جشنواره‌ دانشجویی فیلم کوتاه مستند هنر در یزد آغاز شد

یزد- اولین دوره‌ جشنواره‌ دانشجویی فیلم کوتاه مستند هنر در یزد آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره دانشجویی فیلم کوتاه مستند هنر به همت شورای سیاست گذاری دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر فردا آغاز شد.

در همین راستا جلسه شورای سیاست گذاری اولین جشنواره دانشجویی فیلم کوتاه هنر با حضور معتمدزاده مدیر مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر فردا، امیرزکی پور مدرس دانشگاه، مجید هاشمی رئیس انجمن سینمای جوانان یزد، محمدمهدی میثمی مدیر امور فرهنگی و دانشجویی مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر فردا و مهدیس باقیان نماینده دانشجویان برگزار شد.

در این جلسه امیرزکی پور به عنوان دبیر تخصصی و مهدیس باقیان نیز بعنوان دبیر جشنواره معرفی شدند.

همچنین تصمیماتی در زمینه زمان مکان و جزئیات برگزاری این رویداد گرفته شد و مقرر شد تصمیم‌های جدید در قالب فراخوان دوم جشنواره منتشر و اطلاع رسانی شود.

کد مطلب 5515171

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها