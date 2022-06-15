فعالیت دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در زنجان از سرگرفته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن افشارچی روز چهارشنبه با اعلام خبر انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت امور خارجه و استانداری زنجان برای راه‌اندازی مجدد دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان زنجان، اظهار کرد: با راه‌اندازی مجدد این دفتر، ضمن تسهیل در ارائه خدمات کنسولی به همشهریان، زمینه معرفی و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی نیز در استان فراهم خواهد شد.

وی تصریح کرد: همکاری بین وزارت امور خارجه و استانداری زنجان در جهت تقویت و توسعه روابط خارجی استان در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و ارتقاء جایگاه بین‌المللی آن و نیز ارائه شایسته خدمات کنسولی به اتباع ایرانی و خارجی در استان انجام می‌شود.

استاندار زنجان گفت: تامین و تجهیز ساختمان اداری دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در مرکز استان، تامین خودروی مورد نیاز و محل استقرار نماینده این وزارتخانه و تامین نیروی انسانی مورد نیاز اداری و پشتیبانی از جمله تعهدات استانداری در این تفاهم‌نامه است.

افشارچی افزود: ارائه مشورت‌های لازم در زمینه توسعه همکاری‌های بین‌المللی در استان زنجان، معرفی توانمندی‌های استان به خارج از کشور، تسهیل در سفر هیئت‌های مختلف سایر کشورها به استان، معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان و توان بخش خصوصی و ارائه خدمات شایسته کنسولی و رفع مسائل هم‌وطنان استان زنجان در خارج از کشور و رفع امور اتباع استان از وظایف و تعهدات وزارت امور خارجه و نمایندگی آن در استان زنجان خواهد بود.