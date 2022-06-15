به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عباس زاده پیش از ظهر چهارشنبه در سومین جلسه کار گروه زیر بنایی توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان اظهار داشت: یکی از معضلات مهم در خصوص اجرای طرح گلخانه‌ها در استان، تأمین آب مورد نیاز بوده که به دلیل کم آبی ناشی از خشکسالی به وجود آمده است.

وی گفت: تولید محصولات کشاورزی با بهره‌گیری از روش گلخانه‌ای سبب ارتقای کیفیت محصولات، کاهش سطح زیر کشت و افزایش بهره‌وری در تولید محصولات کشاورزی می‌شود بنابراین اجرای طرح احداث گلخانه‌ها در نقاط مختلف استان از سال‌های گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

عباس زاده با اشاره به برنامه‌ریزی انجام شده در گذشته برای توسعه گلخانه‌ها در استان، بیان کرد: در روند انجام این طرح مشکلاتی اعم از تأمین آب مورد نیاز به ویژه برای هشت گلخانه‌ای است که از سال‌های گذشته در خراسان جنوبی احداث شده‌اند.

به گفته وی در این جلسه مقرر شد به شکل کارشناسی ابعاد مختلف این موضوع در این کار گروه مورد بررسی قرار گیرد تا تمهیدات لازم برای رفع این مشکل پیش بینی شود.

عباس زاده اظهار کرد: امیدواریم بعد از انجام این کار با مصوبه‌های کار گروه‌های تخصصی و شورای برنامه‌ریزی استان این مشکل به زودی رفع شود تا با انجام این کار در آینده شاهد توسعه گلخانه‌ها در خراسان جنوبی باشیم.

معاون استانداری خراسان جنوبی تاکید کرد: بحث تأمین آب از الزامات مهم استان بوده که با توجه به محدودیت‌های موجود و حواشی که این موضوع دارد، بررسی‌ها و اقدامات لازم در این خصوص باید انجام شود و احداث گلخانه‌های جدید منوط به تأمین آب مورد نیاز آنها است.