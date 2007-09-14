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۲۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۰:۵۸

2 هفته آینده اجرایی می‌شود؛

طرح صدور روادید برای گردشگران خارجی در مبادی ورودی

طرح صدور روادید برای گردشگران خارجی در مبادی ورودی

مدیرکل دفتر برنامه ‌ریزی‌ و توسعه گردشگری خارجی گفت: بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده طی دو هفته آینده طرح صدور روادید در مبادی ورودی اجرایی می شود.

محمدعلی پاک ‌سرشت در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص صدور ویزا برای گردشگران خارجی افزود : در حال حاضر یکی از مهمترین برنامه های ما رفع مشکلات ورودی توریست ها و صدور روادید برای آنها است.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به تاکید رئیس جمهور بر این امر کمیته ای متشکل از دستگاههای مختلف تشکیل شده است و به سرعت نسبت به اجرایی شدن دستور وی اقدام خواهد شد .

مدیرکل دفتر برنامه ‌ریزی‌ و توسعه گردشگری خارجی تاکید کرد : با آمادگی دستگاهها و رفع مشکل ویزای گردشگران خارجی ، شاهد ورود تعداد زیادی از توریستها به کشور خواهیم بود .

کد مطلب 551522

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