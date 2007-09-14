طرح صدور روادید برای گردشگران خارجی در مبادی ورودی

محمدعلی پاک ‌سرشت در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص صدور ویزا برای گردشگران خارجی افزود : در حال حاضر یکی از مهمترین برنامه های ما رفع مشکلات ورودی توریست ها و صدور روادید برای آنها است.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به تاکید رئیس جمهور بر این امر کمیته ای متشکل از دستگاههای مختلف تشکیل شده است و به سرعت نسبت به اجرایی شدن دستور وی اقدام خواهد شد .

مدیرکل دفتر برنامه ‌ریزی‌ و توسعه گردشگری خارجی تاکید کرد : با آمادگی دستگاهها و رفع مشکل ویزای گردشگران خارجی ، شاهد ورود تعداد زیادی از توریستها به کشور خواهیم بود .