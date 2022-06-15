چهارمین همایش خادمان مرکز نیکوکاری کشور در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مسعودیان راد پیش از ظهر چهارشنبه در همایش چهارمین همایش خادمان مرکز نیکوکاری کشور اظهار داشت: خدمات مراکز نیکوکاری اکنون از خدمت محلی به خدمات ملی و فراملی تبدیل شده است و در همین راستا همایش خادمان مرکز نیکوکاری گروه جهادی ملی نذرواره ۷۲ خان احسان حسینی، امروز به بزرگ‌ترین موکب جهان اسلام و به قدرتی بزرگ تبدیل شده است.

مدیر کل کمیته امام قم افزود: ایجاد ارزش افزوده درآمدهای دولتی و مردمی و اثربخش کردن آنها هنر کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) است و گروه جهادی نذرواره ۷۲ خان احسان حسینی با اقدام‌های هنرمندانه و مبتکرانه ثابت کرد می‌توان اتفاقات آنی و لحظه‌ای را به اتفاقات مستمر و پایدار تبدیل کرد.

وی با اشاره به این که نذرواره ۷۲ خان احسان حسینی پیوست فرهنگی قوی دارد ابراز داشت: احیای سبک زندگی عبرت آموز شهدای کربلا می‌تواند کمک بسیار ارزشمندی در پیشگیری از آسیب‌ها و چالش‌های اجتماعی در جامعه داشته باشد.

مدیرکل کمیته امداد امام (ره) استان قم عنوان کرد: متأسفانه فرهنگ خیر و احسان در نسل جدید رو به فراموشی و کم رنگ شدن رفته است و باید فرهنگ بین نسلی انفاق و نیکوکاری در نسل سوم و چهارم انقلاب شکوفا و ترویج شود.

وی بیان کرد: ایجاد شبکه در نذرواره ۷۲ خان احسان حسینی اتفاقی مثبت و فرخنده است و این مرکز نیکوکاری حلقه وصل ۹۰۰۰ مرکز نیکوکاری در کشور خواهد بود و با شبکه سازی قیام حضرت حجت تحقق خواهد یافت.