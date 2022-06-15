برخورد قانونی با کم فروشی در نانوایی های اشکنان

به گزارش خبرنگار مهر، امین علی مراد پور ظهر چهارشنبه در نشست ساماندهی و بررسی اعتراض شهروندان نسبت به عملکرد برخی نانوایی‌ها، گفت: نانوایی‌ها بایستی موارد بهداشتی و قانونی طبق دستورالعمل خصوصاً وزن نان و ساعت کارکرد در نانوایی‌ها را رعایت کنند.

وی گفت: فروش آرد و نان خشک ممنوع می‌باشد و نانوایی‌ها اجازه ندارند در ساعت مصوب و در وقت مشتری اقدام به پلاستیک نمودن نان کنند و در صورت مشاهده برخورد قانونی خواهد شد.

بخشدار اشکنان افزود: در زمینه سلامت و امنیت غذایی مردم با کسی تعارف نداریم و شخصاً در نظارت از نانوایی‌ها حضور دارم و برای تخلف‌هایی همچون کم‌فروشی، عدم رعایت مسائل بهداشتی و فروش با قیمت آزاد اعمال قانون صورت خواهد گرفت.

وی از رئیس دادگاه عمومی بخش و تعزیرات شهرستان خواستار شد: در حوزه برخورد با واحدهای متخلف به طور جد پای کار باشند، چرا که ما در قبال تأمین امنیت، سلامت و معیشت مردم مسئول و پاسخگو هستیم.

مرادپور ضمن تشکر از زحمات حوزه مقاومت بسیج و نیروهای انتظامی بخش اشکنان اظهار داشت که گشت‌های مشترک جهاد کشاورزی، نظارت و بازرسی اداره صنعت و معدن، نمایندگی اصناف و دیگر دستگاه‌های اجرایی مرتبط به صورت روزانه از نانوایی‌ها انجام می‌شود.