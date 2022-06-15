۳۴ هزار هکتار اراضی استان سمنان به سیستم آبیاری نوین مجهز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی بعد از ظهر چهارشنبه در آئین افتتاح همزمان ٩٣ پروژه عمرانی و اقتصادی بخش کشاورزی استان به مناسبت گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی به میزبانی روستای ابراهیم آباد میامی ضمن بیان اینکه ۱۹۷ هزار هکتار اراضی کشاورزی در استان وجود دارد، ابراز داشت: از این میزان بالغ بر ۳۴ هزار هکتار اراضی به سیستم‌های آبیاری نوین مجهز شدند.

وی ضمن بیان اینکه افزایش سیستم آبیاری به ۷۰ درصد در دستور کار است، افزود: با استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری تحت فشار همراه با صرفه‌جویی آب و افزایش راندمان، می‌توان نسبت به کاشت محصولات پرآب بر همچون چغندرقند نیز اقدام کرد.



استاندار سمنان با بیان اینکه در سفر رئیس جمهور به استان ۷۳۶ میلیارد تومان به بخش کشاورزی اختصاص یافت، ابراز داشت: از این میزان بیش از ۳۰ درصد تاکنون تخصیص یافته است.

هاشمی با بیان اینکه در مجموع استعدادهای بسیار خوبی در بخش کشاورزی در استان وجود دارد، تصریح کرد: این اعتبارات تخصیص یافته در حوزه‌های احیای قنوات، آبیاری نوین، خطوط انتقال آب و سایر موارد هزینه شده است.

وی ضمن بیان اینکه بالغ بر ۴۵ هزار بهره بردار و دو هزار فارغ التحصیل بخش کشاورزی در استان وجود دارد، افزود: امروز با اجرای طرح‌های عمرانی و اقتصادی کشاورزی، علاوه بر فراهم شدن ۵۳۵ فرصت شغلی جدید، حدود ۹۵۰ فرصت شغلی استان در حوزه کشاورزی نیز تثبیت شود که این آمار فوق را می‌تواند بهبود ببخشد.

به گزارش مهر، به مناسبت گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی، به صورت همزمان و متمرکز، ۹۳ طرح عمرانی و اقتصادی بخش کشاورزی استان با اعتباری بالغ بر ۱۴۲ میلیارد تومان افتتاح و به بهره برداری رسید.