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۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۱۴:۴۷

جانشین حج و زیارت استان‌ سمنان:

نخستین کاروان ۱۳۵ نفره زائران استان سمنان به خانه خدا اعزام شدند

نخستین کاروان ۱۳۵ نفره زائران استان سمنان به خانه خدا اعزام شدند

سمنان- جانشین حج‌ و زیارت استان‌ سمنان گفت: نخستین کاروان از پنج کاروان ۵۵۵ زائر خانه خدا به تعداد ۱۳۵ نفر از استان اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی حج و زیارت استان سمنان، قدرت الله چتری بیان کرد: جانشین مدیریت حج و زیارت استان‌سمنان گفت: نخستین کاروان از پنج کاروان ۵۵۵ زائر خانه خدا به تعداد ۱۳۵ نفر از استان سمنان امروز از فرودگاه تهران اعزام شدند.

وی با بیان اینکه زائران خانه خدا استان سمنان در پنج کاروان ۸۵، ۱۱۵ و ۱۳۵ نفری اعزام می‌شوند، افزود: کاروان دوم حجاج روز ۳۰ خرداد، کاروان‌های سوم و چهارم روز سوم تیرماه و آخرین کاروان روز ششم تیرماه اعزام می‌شود.

جانشین حج و زیارت استان سمنان ادامه داد: سه کاروان اعزامی به صورت مدینه بعد و ۲ کاروان به صورت مدینه قبل هستند و ۵۵۵ نفر از استان به زیارت خانه خدا مشرف می‌شوند.

چتری خاطرنشان کرد: با توجه تکمیل ظرفیت و افزایش ظرفیت حجاج استان سمنان از ۴۴۰ زائر به ۵۵۵ زائر، افراد متقاضی که در سال ۹۹ اقدام به واریز وجه و پیش ثبت نام کردند، با تاریخ ثبت نام اولیه آبان ۸۶، اعزام می‌شوند.

کد مطلب 5515286

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