رئال مادرید به دنبال سومین پیروزی / بارسا میهمان اوساسونا

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید که در دو دیدار قبلی خود به پیروزی رسیده در سانتیاگوبرنابئو به مصاف آلمریا می رود تا با پیروزی در این دیدار همچنان صدرنشینی خود را تداوم بخشد. تیم فوتبال بارسلونا هم در چارچوب همین رقابت ها روز یکشنبه در خانه اوساسونا به دیدار این تیم می رود.

برنامه کامل هفته سوم رقابت های لالیگا به این شرح است:

شنبه 24/6/86

* رئال مادرید - آلمریا

* والنسیا - وایادولید

* اتلتیک بیلبائو - زاراگوزا

یکشنبه 25/6/86

* دپورتیوو لاکرونا - رئال بتیس

* اسپانیول - ختافه

* مایورکا - ویارئال

* راسینگ سانتاندر - لوانته

* رئال مورسیا - آتلتیکو مادرید

* سویا - رکرتیوو هوئلوا

* اوساسونا - بارسلونا

جدول رده بندی:

1- رئال مادرید 6 امتیاز

2- مایورکا 4 امتیاز

3- بارسلونا 4 امتیاز

4- وایادولید 4 امتیاز

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18- دپورتیوو لاکرونا یک امتیاز

19 - ختافه یک امتیاز

20- لوانته یک امتیاز