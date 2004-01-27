جشنواره تئاتر فجر در چهار مين روز خود به سمت آرامش گام برداشت

به گزارش خبرنگار هنري "مهر " ، مجموعه تئاتر شهر كه درطي سه روز اول جشنواره تئاترنا آرام ترين روز هاي خود را سپري كرد وضعيت آن در چهار مين روز جشنواره كمي بهتر شده بود اجرا ها با تأخير كمتر به روي صحنه رفت و برخورد عوامل اجرايي ومديران تالار ها با تماشاگران بهتر از روزهاي گذشته بود اجراي نمايشنامه خواني با تماشاگران خاص خود برگزار شد و نمايشها ي خياباني از بعد از ظهر اجراي خود را آ؛غاز كرد ه بودند توانستند جمع زيادي از تماشاگران منتظر در محوطه تئاتر شهر را به دور خود جمع كنند همچنين نمايشهاي بخش صحنه اجراهاي خود رااز ساعت 17 با تأخير كمي در مجموعه تئاتر شهرآغاز كردند اما همچنان تماشاگران براي ديدن نمايشهاي مورد علاقه خود با مشكل عدم بليت مواجه بودند گفتني است تنها بليت موجود براي اين تماشاگران بليت تالار نو و يك تالار ديگر اين مجموعه بود. لازم به ذكر است ، در تالارنو معمولانمايش هاي بخش شهرستانها اجرا مي شود .

تعدادي از تماشاگران نمايش " زمستان " به كارگرداني " هما روستا " كه در چهار مين روز جشنواره ، روزگذشته در تالار چهار سو تئاتر شهر اجرا شد به دليل پر شدن ظرفيت سالن موفق به ديدن اين نمايش نشدند . برخي از حاضران علت اين امر را يك اجرا بودن اين نمايش در اين روز دانستند نمايش فوق يكي از نمايشهاي پر تماشاگر روز گذشته تئاتر شهر بود كه بر خلاف ديگر نمايشهاي قبلي اين تالار، تنها دريك سانس اجرا شد . گفتني است ، " هما روستا " بازيگر معروف تئاتر پس از چند سال دوري از عرصه كارگرداني در اين جشنواره نمايش " زمستان " را كار گرداني كرد.

همچنين روز گذشته به دليل عدم وجود پاركينك و جاي مناسب براي توقف اتومبيل هاي تماشاگران تئاترهاي مجموعه تئاتر شهر ترافيك شديدي در اين منطقه ايجاد شده بود.

خبر ديگر اين كه روابط عمومي تئاتر تالار مولوي طي ايام جشنواره پس از اجراي دوم هر نمايش خود به عوامل نمايش دسته هاي گل اهدا مي كند . در پي اين اقدام روز گذشته نيز با اهداي دسته گل از هنرمندان نمايش " مي بوسمت و اشك " تقدير كرد.

واما تالار هنر مانند هميشه يكي از محرومترين تالار هاي جشنواره بيست ودوم از نظر تماشاگر است اين تالار كه طي ايام معمولي سال ، ميزبان اختصاصي تئاتر عروسكي است و تماشاگران خود را دارد اكنون ميزبان نمايشهاي بخش شهرستان در جشنواره فجر است كه متأسفانه به دليل نامناسب بودن جاي تالار مورد بي مهري تماشاگران تهراني واقع شده است . همچنين درروز گذشته نمايش " بازي نامه فرود" به كارگرداني " كورش خزاعي اصل " كه در اين تالار با حضور تماشاگران كمي اجرا شد به طوري كه براساس شنيده ها تعدا تماشاگر اين نمايش در اجراي دوم بيست نفر هم نبوده و تماشاگران حاضر از بين خويشاوندان و دوستان گروه نمايشي بودند همچنين اعضاي انجمن منتقدان نيزكه براي برگزاري جلسه نقد به ديدن نمايش آمده بودند ، در ميان اين تماشاگران حضور داشتند.

" نمايش رابعه " حسين سحر خيز روز چهار م در تالار وحدت اجراي دوم خود را پشت سر گذاشت ، اين نمايش نيز مانند اجراي اول خود با استقبال تماشاگران مواجه شد .

تالار سنگلج نيز با نمايش " در خانه عقربند خورشيد و قمر " به كا رگرداني " ساجد قدوسيان " نيز توانست تماشاگران خود را جذب كند.

