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۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۱۵:۰۴

فرمانده انتظامی شهرستان دهلران:

تیراندازی در مراسم عروسی یک نفر را در دهلران به کام مرگ فرستاد

تیراندازی در مراسم عروسی یک نفر را در دهلران به کام مرگ فرستاد

ایلام-فرمانده انتظامی شهرستان دهلران گفت: بر اثر تیراندازی در مراسم عروسی یکی از شهروندان دهلرانی جان خود را ازدست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منوچهر مکی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره تیراندازی منجر به قتل در سطح شهرستان موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی اضافه کرد: به محض حضور ماموران انتظامی درمحل مشخص شد یکی از مهمانان مراسم عروسی بر اثر اصابت تیر سلاح شکاری به قتل رسیده است.

فرمانده انتظامی شهرستان دهلران با اشاره به اینکه برابر اعلام شاهدان عینی تیراندازی سهوی با سلاح گرم علت حادثه بوده، خاطرنشان کرد: علت و انگیزه و بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس شهرستان قرار دارد.

وی با تاکید بر رسوم غلط تیراندازی در مراسم شادی و عزا، گفت: متاسفانه این فرهنگ غلط باعث بروز حوادث جبران ناپذیری شده و می‌طلبد تا ضمن ریشه یابی، فرهنگ سازی های لازم در این راستا صورت گیرد.

سرهنگ مکی در پایان تصریح کرد: با انجام به موقع پلیس متهم دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شده است.

کد مطلب 5515328

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