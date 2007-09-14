ابراهیم پورفرج در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص پرداخت جایزه صادراتی دفاترخدمات مسافرتی در سال 85 افزود: براساس برنامه ریزی های انجام شده طی هفته آینده به آژانسها اعلام می کنیم تا آمار توریستهایی که در سال گذشته به کشور وارد کرده اند را اعلام کنند.

وی خاطر نشان کرد : محدودیتی برای دفاتر خدمات مسافرتی در نظر گرفته نشده و در ازای هر تعداد گردشگر خارجی که به کشور وارد کرده اند جایزه صادراتی دریافت خواهند کرد.

رئیس هیئت مدیره جامعه تخصصی تورگردانان تاکید کرد: در حال حاضر 2210 آژانس در کشور فعال هستند که از این تعداد حدود100 دفتر در زمینه تورهای ورودی فعالیت می کنند.

پور فرج گفت : جایزه صادراتی برای تشویق تورهای ورودی و کم کردن تعداد تورهای خروجی در نظرگرفته شده است.

وی ادامه داد : به آژانسهای وارد کننده تور 10 روز مهلت داده خواهد شد تا تعداد گردشگران خود را اعلام کنند و پس از آن سعی خواهیم کرد طی مدت کمی جایزه صادراتی دفاتر پرداخت شود.