فشار اقتصادی توقع مردم از نهادهای حمایتی را بیشتر کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیرکل کمیته امداد استان بیان کرد: در چنین شرایط دشواری امید اغلب قشر نیازمند جامعه کمیته امداد و دستگاه‌های حمایتی است.

وی با عنوان اینکه امروزه مشکلات مردم نیاز است و طبعاً میزان مراجعات مردم هم زیاد است در چنین شرایطی عدالت در ارائه خدمات حمایتی از ضروریات مهم دستگاه‌های حمایتی است.

نماینده ولی فقیه در استان به موضوع ضرورت ترویج فرهنگ انفاق و نیکوکاری در جامعه خصوصاً ترویج فریضه زکات اشاره کرد و گفت: در این زمینه‌ها هم تبلیغات محیطی و رسانه‌ای و هم تبلیغات میدانی به منظور جذب مشارکت مردم بسیار اهمیت دارد.

کریمی تبار با عنوان اینکه مردم ایلام در نوع دوستی و سخاوتمندی شهره بوده و سابقه‌های درخشانی دارند تصریح کرد: امروزه نیز در شرایط دشوار اقتصادی مردم استان به خوبی در حال پس دادن چنین آزمونی هستند.

در این دیدار رضا طاهری مدیرکل کمیته امداد استان با ارائه گزارشی خدمات این نهاد به نیازمندان در زمینه‌های اشتغال، مسکن، توزیع کالا، لوازم منزل، خدمات درمانی، خدمات فرهنگی و آموزشی و میزان کمک‌های مردم نوع دوست استان به نیازمندان را تشریح کرد.