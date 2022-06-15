برنامه ریزی برای ایجاد ۸ هزار فرصت شغلی در بین نیازمندان ایلامی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طاهری ظهر چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان ایلام با ارائه گزارشی از برنامه‌ها و خدمات این نهاد گفت: یک از برنامه‌های مهم امداد در راستای توانمندسازی خانواده‌ها اشتغال آفرینی بوده که امسال اعتبارات در نظر گرفته شده برای اشتغال دو بر ابر پارسال و برای ایجاد بیش از ۸ هزار فرصت شغلی است.

وی به برنامه‌های مسکن کمیته امداد اشاره کرد و گفت: سال گذشته در یک برنامه جهادی ۲۴ هزار خدمت مسکن در زمینه‌های ساخت، تعمیرات، سرویس بهداشتی و دیگر امورات جانبی مسکن به نیازمندان ارائه شد و امسال هم چنین برنامه‌هایی ادامه خواهد داشت.

مدیرکل کمیته امداد ایلام با اشاره به حمایت این نهاد در زمینه ازدواج مددجویان گفت: سال گذشته علاوه بر خدمات آموزشی، به ۹۷۰ زوج نیازمند با همکاری خیرین و دستگاه‌های دیگر کمک هزینه خرید جهیزیه پرداخت شد.

به گفته طاهری، پرداخت ۴۵ میلیارد تومان وام قرض الحسنه کارگشایی به ۷ هزار خانواده نیازمند، توزیع ۳ هزار قلم لوازم خانگی و منزل، خدمات فرهنگی و درمانی متنوع و راه اندازی سامانه امداد هوشمند به منظور تسهیل خدمت رسانی به نیازمندان از جمله دیگر خدمات برجسته این نهاد به نیازمندان در سال گذشته بوده است.