  1. استانها
  2. ایلام
۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۱۵:۱۴

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام خبر داد؛

برنامه ریزی برای ایجاد ۸ هزار فرصت شغلی در بین نیازمندان ایلامی

برنامه ریزی برای ایجاد ۸ هزار فرصت شغلی در بین نیازمندان ایلامی

ایلام-مدیرکل کمیته امداد استان ایلام از برنامه ریزی برای ایجاد ۸ هزار فرصت شغلی در بین نیازمندان ایلامی طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طاهری ظهر چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان ایلام با ارائه گزارشی از برنامه‌ها و خدمات این نهاد گفت: یک از برنامه‌های مهم امداد در راستای توانمندسازی خانواده‌ها اشتغال آفرینی بوده که امسال اعتبارات در نظر گرفته شده برای اشتغال دو بر ابر پارسال و برای ایجاد بیش از ۸ هزار فرصت شغلی است.

وی به برنامه‌های مسکن کمیته امداد اشاره کرد و گفت: سال گذشته در یک برنامه جهادی ۲۴ هزار خدمت مسکن در زمینه‌های ساخت، تعمیرات، سرویس بهداشتی و دیگر امورات جانبی مسکن به نیازمندان ارائه شد و امسال هم چنین برنامه‌هایی ادامه خواهد داشت.

مدیرکل کمیته امداد ایلام با اشاره به حمایت این نهاد در زمینه ازدواج مددجویان گفت: سال گذشته علاوه بر خدمات آموزشی، به ۹۷۰ زوج نیازمند با همکاری خیرین و دستگاه‌های دیگر کمک هزینه خرید جهیزیه پرداخت شد.

به گفته طاهری، پرداخت ۴۵ میلیارد تومان وام قرض الحسنه کارگشایی به ۷ هزار خانواده نیازمند، توزیع ۳ هزار قلم لوازم خانگی و منزل، خدمات فرهنگی و درمانی متنوع و راه اندازی سامانه امداد هوشمند به منظور تسهیل خدمت رسانی به نیازمندان از جمله دیگر خدمات برجسته این نهاد به نیازمندان در سال گذشته بوده است.

کد مطلب 5515344

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها