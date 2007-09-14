50 درصد هزینه های درمانی مردم صرف خرید دارو می شود

دکتر علی باغبانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد : هرچند که قیمت دارو در ایران به نسبت کشورهای همسایه و منطقه، ارزان تر است، اما بیشترین پرداخت مردم در هزینه های درمانی، صرف تامین دارو می شود.

وی با انتقاد از عدم مشارکت جدی بیمه ها و دولت در پرداختن سهم خود، افزود : بر اساس اطلاعاتی که بیمه ها ارائه می دهند، بین 45 تا 50 درصد هزینه های درمانی مردم صرف تهیه دارو می شود.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه این سهم تنها شامل پرداخت در سیستم بیمه ای است گفت : قطعا سهم مردم در پرداخت هزینه های تهیه دارو به صورت آزاد، خیلی بیشتر است.

به گفته باغبانیان در این بین بیمارانی هستند که مجبورند برای سالهای متمادی و طولانی از داروهای خاصی استفاده کنند و این مسئله در دراز مدت، هزینه های آنان را به شدت بالا می برد.

وی به ماده 93 اشاره کرد و افزود : در این ماده قانونی به صراحت آمده که فهرست داروهای مجاز می بایست هر سال از سوی وزارت بهداشت اعلام شود که عملا این اتفاق نمی افتد و یک سری از داروها، در این فهرست دیده نمی شود و نهایتا این قبیل داروها که از لیست دارویی خارج شده، به شکل نامناسب در اختیار افراد قرار می گیرد.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد : از سوی دیگر، خیلی از داروها نیز از لیست داروهای مجاز بیمه ها خارج شده و همین مسئله تا حدود زیادی، هزینه های درمانی را بالا می برد.

باغبانیان با تاکید مجدد بر اینکه به رغم ارزان بودن قیمت دارو در ایران بیشترین هزینه های درمانی بیماران سرپایی برای تهیه دارو صرف می شود افزود : علت آن نیز ناشی از پایین بودن سرانه سلامت و عدم تعهد دولت به سهم خود در پرداخت هزینه های درمانی است.