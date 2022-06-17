ویرایش جدید «صعود چهل ساله» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «صعود چهل ساله» اثر سیدمحمدحسین راجی و سیدمحمدرضا خاتمی با تمرکز به دستاوردهای انقلاب اسلامی در طول چهل سال، تلاش کرده است تا واقعیات تاریخی را بر اساس آمار نهادهای بین‌المللی روایت کند.

پیروزی انقلاب اسلامی لحظه‌ای است که نظام شاهنشاهی پس از چند هزاره توسط مردم ساقط شد و نظام سیاسی «جمهوری» در کشور مستقر شد. به همین جهت ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ نقطه عطفی در تاریخ ایران است. اما با گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب و در سایه درگیری‌های داخلی و خارجی و کمبودها و نقص‌های مدیریت کشور، سوالات اساسی و مهمی در ذهن ملت ایران به وجود آمده است؛ ازجمله این‌که «آیا اقدام به انقلاب و خلع محمدرضا پهلوی از قدرت تصمیمی درست و معقول بود؟»، «آیا نظام سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی کارآمد است و توانسته به اهداف و آرمان‌های خود دست پیدا کند؟»، «آیا جمهوری اسلامی در مقایسه با شرایطی که حکومت پهلوی به حیات خود ادامه می‌داد دستاوردها و موفقیت‌های قابل توجهی دارد؟» و...

«صعود چهل ساله» که در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی در سال ۱۳۹۷ منتشر شده، پاسخی به این سوالات است.

همچنین پیشرفت‌ها و دستاوردهای ایران اسلامی در چهاردهه گذشته بنا بر آمارهای بین المللی نشانگر موفقیت‌های جمهوری اسلامی علی رغم همه مشکلات و کمبودهاست. جهت آشنایی بیشتر با دستاوردهای غرورآفرین ملت مسلمان ایران این کتاب که ثمره بیش از ۱۷ هزار ساعت است، در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

ویراستاری جدید «صعود چهل ساله» نسبت به قبل تغییر گسترده‌ای پیدا کرده است، از جمله به روز شدن کلیه آمارهای کتاب بر اساس آخرین داده‌های روز؛ اضافه شدن چندن فصل جدید مانند نقد شاخص‌های بین المللی، علل عدم تحقق کامل اهداف انقلاب و..، تغییر گسترده متون سرفصل‌های قبلی با محتوای جدید مانند فصل آزادی، علم و…؛ پاسخ به شبهات مطرح شده نسبت به نسخه قبلی مانند طبیعی بودن رشد در طول ۴۰ سال گذشته، عدم بیان ضعف‌های کشور است.

در این کتاب محمدحسین راجی و سیدمحمدرضا خاتمی همراه با گروهی از پژوهشگران تلاش کرده‌اند تا با استناد به آمارهای دقیق و اسناد نهادهای بین‌المللی، دستاوردهای انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشته و به بخشی از سوالات و شبهات نسل جوان پاسخ دهند. یکی از ویژگی‌های جالب توجه «صعود چهل ساله» این است که نویسندگان کتاب دستاوردهای چهل ساله ملت ایران را از دیدگاه نهادهایی که رابطه دوستانه و مناسبی با کشور ما ندارند روایت کرده‌اند تا شک و تردید کمتری برای خوانندگان کتاب باقی بماند. از جمله این نهادها می‌توان به سازمان ملل متحد، بانک جهانی، سازمان جهانی غذا و کشاورزی، دفتر برنامه توسعه ملل متحد و … اشاره کرد.

در صعود چهل ساله تلاش شده است تا با بررسی همه ابعاد کشور در سال‌های قبل و پس از انقلاب اسلامی، تصویری جامع از ایران اسلامی در طول چهل سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی به مخاطبین نمایش داده شود. به علاوه در پایان این کتاب به ریشه‌یابی شکست‌های نظام در دستیابی به اهداف و آرمان‌های خود نیز پرداخته شده است.

فهرست این کتاب و زیرعنوان‌های هر فصل به شرح زیر است:

۱. استقلال (از وابستگی دوران پهلوی تا استقلال ایران اسلامی، استقلال در کشورهای دنیا)

۲. گسترش عدالت اجتماعی (نابرابری، فقر)

۳. گسترش برخورداری‌های عمومی (امنیت غذایی، آموزش مناسب، بهداشت، دسترسی به آب، دسترسی به برق، دسترسی به سوخت، دسترسی به وسایل ارتباطی، شاخص توسعه انسانی)

۴. عزت و اقتدار (اقتدار امنیتی، اقتدار نظامی، اقتدار منطقه‌ای)

۵. پیشرفت‌های زیرساختی (حوزه حمل و نقل، علم و فناوری)

۶. پیشرفت صنعتی (انرژی، صنعت)

۷. پیشرفت در معنویت (معنویت در دوران پهلوی، معنویت در جمهوری اسلامی، تأثیر جمهوری اسلامی بر معنویت دنیا، بحران معنویت در غرب)

۸. کرامت زن (زن در نگاه سران ایران، بررسی وضعیت زنان، کرامت زن در غرب)

۹. آزادی و مردم سالاری (آزادی و مردم سالاری، آزادی و مردم سالاری در انقلاب اسلامی، نقد شاخص‌های آزادی در غرب)

در بخشی از اولین مقدمه این کتاب می‌خوانیم: «ذکر این نکته لازم است که بیان دستاوردهای انقاب، بدین معنا نیست که جمهوری اسامی در این ۴۰ سال خالی از اشکال بوده است؛ بلکه بِدان معناست که در مسیر پیشرفت قرار داشته است و به آرمان‌های خود نزدیک‌تر شده است؛ هرچند که در برهه‌هایی از زمان، سرعت حرکتش کند شده است که در فصل آخر کتاب، به اختصار به دلایل آن نیز اشاره شده است.»

در بخشی از دومین مقدمه این کتاب با ویرایش جدید می‌خوانیم: بعد از چاپ کتاب صعود ۴۰ ساله در چهل سالگی انقلاب و در پی استقبال عموم مردم عزیز، خصوصاً نخبگان از این اثر و نیز به واسطه اصرار اساتید دانشگاه و نخبگان مبنی بر به روزرسانی آمارها، جمع بندی بر آن شد که کتاب، علاوه بر به روز شدن آمار با افزودن گسترده مطالب همراه شود.

در این دوران سه ساله، نویسندگان کتاب تا به امروز در بیش از ۲۵۰ جلسه نقد و حدود ۱۵۰۰ جلسه ارائه، فقط و فقط در جمع نخبگان کشور و سایر کشورهای جهان از جمله کانادا، آلمان، فرانسه، هلند، ایتالیا، هند، لبنان، عراق، پاکستان، نیجریه.. برای بیان دستاوردهای نظام حضور داشته‌اند که در این جلسات طبیعتاً به بسیاری از سوالات در زمینه نقد کتاب صعود ۴۰ ساله پاسخ داده شده است.

ویرایش جدید کتاب «صعود چهل‌ساله» با ۳۵۲ صفحه و قیمت ۷۰ هزار تومان عرضه شده است.