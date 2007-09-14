آمادگی آموزش و پرورش برای گسترش مدارس اتباع خارجی

ایزدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، تعداد مدارس اتباع خارجی را در داخل کشور 8 باب با مجموع 820 دانش آموز اعلام کرد .

وی ادامه داد : قدیمی ترین این آموزشگاهها به دانش آموزان هندی با ظرفیت 209 نفر اختصاص دارد و تاریخ تاسیس آن به سال 1333 و زمان رفت و آمد تجار هندی به ایران بر می گردد .

ایزدیان افزود : در حال حاضراتباع آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، ژاپنی ، کره جنوبی،هندی، پاکستانی و سودانی در این آموزشگاهها با شیوه های آموزش و پرورش کشورهای خود آموزش می بییند .

مدیر کل مدارس خارج از کشور، کم ترین جمعیت این مدارس را منحصر به دانش آموزان کره جنوبی اعلام کرد و گفت : برخی از کشورهای عربی و اروپایی در ایران مدرسه ندارند و چنانچه درخواستی از سوی دولتهای مذکور بیان شود در زمینه گسترش این مدارس مشکلی نخواهیم داشت .

وی درباره ضرورت تغییر آئین نامه تاسیس این مدارس یاد آور شد : چگونگی نظارت براین نوع مدارس پس از 27 سال هنوز مشخص نشده است و امید می رود با بررسی آن در شورای عالی آموزش وپرورش بتوان نظارت جدی تری بر آنها داشت .

ایزدیان تصریح کرد : به منظور آشنایی دانش آموزان این مدارس با فرهنگ و تمدن ایرانیان همه ساله جشنواره های ویژه ای برایشان برگزارمی شود و تنها اتباع خارجی با مقررات ویژه کشورهای خود می توانند در این مکان ها به تحصیل مشغول شوند .

آئین نامه تاسیس این مدارس در دستور کار جلسه هفته جاری شورای عالی آموزش و پرورش قرار دارد.