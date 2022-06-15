به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت پیش از ظهر چهارشنبه در شورای ساماندهی امور جوانان استان با اشاره به تهاجم فرهنگی دشمن، بیان کرد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای جوانان از موضوعات مقابله کننده در مقابل جنگ فرهنگی دشمنان است.

وی ادامه داد: هرچه در برگزاری این کارگاه‌های آموزشی اهتمام جدی و عملی داشته باشیم به همان نسبت شاهد موفقیت‌هایی در این بخش خواهیم بود.

قناعت با بیان اینکه نباید در موضوع ازدواج به مسائل روبنایی اکتفا شود، اظهار کرد: باید بیش از گذشته در زمینه ترویج ازدواج آسان تلاش کنیم چرا که برگزاری جشن‌های ساده، مبتنی بر اعتقادات دینی و فرهنگ اسلامی ما است.

وی با بیان اینکه ترویج ازدواج را ابتدا باید در مجموعه ادارات استان دنبال کنیم، گفت: نیاز است این افراد با تشویق و با در نظر گرفتن تسهیلات مجاب به ازدواج بر اساس فرهنگ دینی شوند.

کاهش نرخ ازدواج در خراسان جنوبی

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به مشکلات پیش روی جوانان و ازدواج این قشر، بیان کرد: مسئولان متولی باید پاسخگوی نیازهای جوانان به ویژه در زمینه اشتغال و مسکن باشند.

وی با بیان اینکه از بانک‌ها خواستاریم زمینه پرداخت وام ازدواج به جوانان را تسهیل کنند، گفت: امید است با همراهی بانک‌ها آمار افراد پشت نوبت دریافت وام ازدواج استان در یکی دو هفته آینده به حداقل برسد.

قناعت اظهار کرد: در احداث ۴۰ هزار واحد مسکونی می‌توان نیاز مسکن زوج‌های جوان را رفع کرد و آنان را در اولویت قرار داد.

وی با اشاره به کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری در جامعه، بیان کرد: متأسفانه زنگ خطر پیری جمعیت کشور به صدا درآمده که نیازمند توجه است.

مشوق‌های حمایت از خانواده عملیاتی شود

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه خراسان جنوبی رتبه هفتم ازدواج کشور را داشته که روند ازدواج در آن نزولی است، افزود: همچنین این استان رتبه ۲۷ را در زمینه طلاق در کشور دارد.

وی با بیان اینکه نرخ پیری جمعیت از موضوعاتی است که بیش از گذشته باید بر روی آن متمرکز شویم، گفت: نرخ جمعیت، یکی از شاخص‌های مهم در توزیع منابع کشور است.

قناعت بیان کرد: در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مشوق‌های خوبی ارائه شده که باید این قانون را به نحو احسن در استان اجرایی کنیم

وی با تاکید بر اینکه باید برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای انجام شود که جمعیت ۸۰۰ هزار نفری استان حداقل سه برابر شود، گفت: ایجاد روحیه امید از مهمترین محورهای مدیریتی دستگاه‌های متولی است و همه اقدامات باید مبتنی بر نیاز جوانان باشد.

ضرورت حمایت از خانه‌های جوان

قناعت اظهار کرد: باید از شرایط موجود تحلیل درستی داشته باشیم و در اجرا با تولید محتوای مناسب، جوان را به ازدواج و فرزندآوری ترغیب کنیم.

وی با اشاره به اینکه سبک نورانی زندگی ائمه اطهار به‌ویژه حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) می‌تواند الگوی مناسبی برای جوانان باشد گفت: ترویج ازدواج آسان از نکات برجسته در این موضوع است که باید متناسب با فرهنگ ملی، مذهبی و دینی اشاعه یابد.

استاندار خراسان جنوبی بر حمایت از خانه‌های جوان استان تاکید کرد و گفت: خانه جوان مرکز استان با ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی در آینده نزدیک افتتاح خواهد شد.

وی با اشاره به تعطیلات تابستانی پیش رو، اظهار کرد: از دستگاه‌های متولی خواستاریم برای غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان و دانش‌آموزان برنامه‌ریزی‌های لازم را داشته باشند.