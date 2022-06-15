تعریف «الگو» یک کار اثرگذار و ارزشمند است

به گزارش خبرنگار مهر مراسم اکران ویژه فیلم سینمایی «هناس» با حضور همسر شهید داریوش رضایی نژاد و کارگردان و تهیه کننده این فیلم ظهر چهارشنبه در سالن سینما بهمن قزوین برگزار شد.

شهره پیرانی در این مراسم با اشاره به زندگی خود با شهید رضایی نژاد و سیر داستانی فیلم اظهار کرد: فیلم هناس راوی برگی از تاریخ این کشور است و تولید این اثر یک حرکت خالصانه و در جهت آگاهی بخشی و خدمت به این سرزمین است و معتقدم سازندگان این فیلم و افرادی که در این زمینه قدم بر می‌دارند کاری کمتر امثال شهید رضایی نژاد انجام نمی‌دهند.

همسر شهید رضایی نژاد ادامه داد: ما در مورد داستان شهره پیرانی به عنوان یک فرد نگاه نمی‌کنیم بلکه نگاه ما به زنانی است که در دوران انقلاب و پیش از آن در جهت همراهی با همسرانشان قدم برداشته‌اند و این گام‌ها سربلندی کشور را رقم زده است و من نیز از همین بانوان آموخته‌های زیادی کسب کرده‌ام.

وی با بیان این موضوع که طرح کردن الگو کار ارزشمندی است عنوان کرد: شهید رضایی نژاد نیز به مطالعه بیوگرافی شهدا علاقه زیادی داشت و هر آنچه مطالعه می‌کرد را به من هم انتقال می‌داد. او از شهدا الگو انتخاب کرد و راهش را ادامه داد و من نیز همراهی او را انتخاب کردم و امروز فکر می‌کنم بهترین اتفاق ممکن برای داریوش، من و آرمیتا افتاده است.

پیرانی به تجربه ترور و اتفاقی که با آن رقم می‌خورد اشاره کرد و گفت: علاوه بر تجربه‌ای که در شهادت «داریوش» داشتم مطالعاتم برای مقاله دکترا در خصوص روانشناسی سیاسی خشونت بود و این مطالعات به من می‌گوید در موضوع ترور همواره ابتکار عمل با کسی است که ترور را برنامه ریزی کرده است. در خصوص اتفاقی که برای ما افتاد اولین بار بود که عوامل ترور به صورت مستقیم با شلیک گلوله فردی را به شهادت می‌رساندند بنابر این نمی‌توان خطایی را برای عوامل امنیتی در نظر گرفت گرچه شهید رضایی نژاد چهره علمی شاخصی بود.

وی بیان کرد: این فیلم از زاویه دید و دلهره‌های من روایت شد و قرار نیست از زاویه دید امنیتی موضوع را روایت کند و از زاویه دید رضایی نژاد هم نیست.

همسر شهید رضایی نژاد ابراز کرد: من هرگز نمی‌دانستم که شغل داریوش تا این حد حساس است و در زمان ازدواجمان نیز موضوعی که برایم مهم بود این بود که با فردی که اندوخته علمی دارد و به نوعی یک انسان شاخص در زمینه‌های علمی است ازدواج کنم، من در دوران زندگی با داریوش ساخته و برای لحظه شهادتش آماده شدم؛ در روند فیلم هم تحول شخصیت زن را شاهد هستیم.

پیرانی به اثر گذار بودن تصویر نسبت به داستان و روایت اشاره کرد و یادآور شد: اساساً فیلم زیاد می بی نم و از فیلم تأثیر می‌گیرم و اغلب اوقات دیدن فیلم سبب می‌شود بروم در مورد موضوعی مطاعه انجام دهم، فیلم و سریال در زمان کوتاهی به زیباترین شکل به روایت داستان می‌پردازد و می‌تواند بهتر مخاطب را تحت تأثیر قرار می‌دهد، ماندگاری فیلم خیلی بیشتر است و آدم‌های بیشتری هم فیلم را می‌بینند.

وی در خاتمه خاطرنشان کرد: من فیلم را که می بی نم تحت تأثیر قرار می‌گیرم و همین تحت تأثیر قرار دادن و به فکر فرو رفتن به من می‌گوید که فیلم کار خود را کرده است.