آغاز طرح بررسی سیمای زندگی دانشجویان در دانشگاه های علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، طرح ملی سیمای زندگی دانشجویان که در دانشگاه های سراسر کشور اجرا می شود در دانشگاه های علوم پزشکی نیز آغاز شده است.

مدیریت امور سلامت دانشجویان معاونت های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی این طرح را با هدف بررسی سبک زندگی و ارتقای سلامت روانی – اجتماعی دانشجویان و با همکاری مراکز مشاوره در دانشگاه های علوم پزشکی اجرا می کند.

از همه دانشجویان علوم پزشکی دعوت شده است در این پژوهش شرکت و به سوالات این پرسشنامه ها به دقت پاسخ دهند.

به منظور حفظ رازداری و هویت دانشجویان، در این پرسشنامه نیازی به درج کد ملی یا شماره دانشجویی و یا نام دانشجو نیست و حداکثر مشارکت در طرح تا پایان خرداد ۱۴۰۱ است.

دانشجویان برای شرکت در طرح پژوهشی بررسی سیمای زندگی دانشجویان می توانند به نشانی اینترنتی https://ccsm.behdasht.gov.ir/Lifestyle_h_risk_behav مراجعه کنند.