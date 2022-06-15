به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ دوستعلی جلیلیان از کشف بیش از ۱۲۰ هزار لیتر سوخت غیرمجاز و مشتقات فرآورده‌های نفتی عرضه خارج از شبکه خبر داد گفت: بیش از ۱۲۰ هزار لیتر سوخت و مشتقات فرآورده‌های نفتی عرضه خارج از شبکه در کارخانه متروکه‌ای در محدوده «چهل قز» قیام دشت کشف و ضبط شده است.

وی ادامه داد: کشف این میزان سوخت غیرمجاز با اقدامات اطلاعاتی و ضربتی، تیم‌های عملیاتی حفاظت اطلاعات فرماندهی انتظامی شهرستان ری و کلانتری ۱۷۴ قیام دشت به وقوع پیوست.

فرمانده انتظامی شهرستان ری خاطرنشان کرد: در این رابطه ۲ متهم دستگیر شدند و محل کشف نیز پلمب شد.