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۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۱۵:۵۷

فرمانده انتظامی شهرری خبر داد؛

کشف۱۲۰هزار لیتر سوخت و فرآورده‌های نفتی عرضه خارج شبکه در قیامدشت

کشف۱۲۰هزار لیتر سوخت و فرآورده‌های نفتی عرضه خارج شبکه در قیامدشت

ری- فرمانده انتظامی شهرری از کشف۱۲۰هزار لیتر سوخت و فرآورده‌های نفتی عرضه خارج شبکه در محدوده «چهل قز» قیامدشت خبر داد و گفت: در این رابطه 2 نفر متهم دستگیر شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ دوستعلی جلیلیان از کشف بیش از ۱۲۰ هزار لیتر سوخت غیرمجاز و مشتقات فرآورده‌های نفتی عرضه خارج از شبکه خبر داد گفت: بیش از ۱۲۰ هزار لیتر سوخت و مشتقات فرآورده‌های نفتی عرضه خارج از شبکه در کارخانه متروکه‌ای در محدوده «چهل قز» قیام دشت کشف و ضبط شده است.

وی ادامه داد: کشف این میزان سوخت غیرمجاز با اقدامات اطلاعاتی و ضربتی، تیم‌های عملیاتی حفاظت اطلاعات فرماندهی انتظامی شهرستان ری و کلانتری ۱۷۴ قیام دشت به وقوع پیوست.

فرمانده انتظامی شهرستان ری خاطرنشان کرد: در این رابطه ۲ متهم دستگیر شدند و محل کشف نیز پلمب شد.

کد مطلب 5515405

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