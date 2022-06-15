لزوم ترویج زیست عفیفانه در جامعه/ معضلات شناسایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی گیلان با اشاره به فعالیت صدها شبکه معاند فارسی زبان برای انحراف افکار و باورهای جوانان، اظهار کرد: دشمن به دنبال رواج ناهنجاری در جامعه اسلامی است.

استاندار گیلان با تأکید بر لزوم بهره گیری از اندیشه و تفکر برای شناسایی معضلات، افزود: باید به جای پاک کردن صورت مسئله با حفظ فرهنگ ایرانی اسلامی زیست عفیفانه را ترویج دهیم.

وی با اشاره به اینکه موضوع آزادسازی سواحل و اجرایی دستور رئیس جمهور در این زمینه در استان گیلان، گفت: آزادسازی سواحل ارتباطی با هنجارشکنی در این مناطق ندارد و با هر گونه موردی در این زمینه برخورد می‌شود.

عباسی با بیان اینکه ۹ شهرستان در استان گیلان دارای ساحل هستند، تأکید کرد: متولیان و مسئولان فرهنگی این شهرستان‌ها باید با هر گونه هنجارشکنی برخورد کنند.

استاندار گیلان بر لزوم توجه به ضوابط مربوط به عفاف و حجاب و رعایت آن در سواحل تأکید کرد و افزود: ۸۲ میلیارد تومان اعتبار برای ساماندهی مناطق پرخطر و طرح‌های سالم سازی پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه باید امکانات مناسبی در اختیار مردم در سواحل قرار گیرد، ادامه داد: هموطنان به درستی از این نعمت‌های خدادادی و تفرجگاه‌های ساحلی استفاده مطلوبی داشته باشند.

عباسی تأکید کرد: که مصوبات شورای فرهنگ عمومی استان گیلان باید با ارائه بسته‌های فرهنگی مناسب بدون موازی کاری به طور کامل اجرایی شود.