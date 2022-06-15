بدمینتون زنجان توانایی بازگشت به جایگاه واقعی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد نصرتی بعد از ظهر چهارشنبه در مجمع انتخابات هیئت بدمینتون استان زنجان که در سالن کنفرانس اداره‌کل ورزش و جوانان استان برگزار شد، با تاکید بر اینکه بدمینتون زنجان می‌تواند دوباره به روزهای اوج خود بازگردد، گفت: یکی از رموز موفقیت بدمینتون زنجان، وجود وفاق و همدلی است که این مهم باید دوباره به عنوان یکی رویکرد اصلی در برنامه‌های این هیئت قرار گیرد.

وی با یادآوری اینکه اگر بدمینتون زنجان به دنبال دست‌یابی به آن چیزی که در گذشته داشته، باید وفاق و همدلی دوباره در این هیئت موج بزند، ادامه داد: معتقدیم کار کردن در هیئتی مثل زنجان که دارای ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی است، به مراتب سخت‌تر از کار کردن در فدراسیون است؛ چرا که بدمینتون زنجان داشته‌های بسیار ارزشمندی دارد که فدراسیون بارها از آن بهره‌مند شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه استفاه از همه ظرفیت‌ها باید به عنوان یک رویکرد اصلی در برنامه‌های هیئت بدمینتون زنجان جایگزین شود، اظهار کرد: وقتی داشته‌های بدمینتون زنجان را در کنار هم قرار می‌دهیم، به عینه می‌بینیم که بدمینتون زنجان امروز نباید در چنین جایگاهی باشد، به همین خاطر از هیئت جدید انتظار داریم این موارد را مدنظر داشته باشد.

دبیر فدراسیون بدمینتون در ادامه با تاکید بر اینکه انتظار داریم کسانی که روی کار می‌آیند، عملکرد گذشتگان را نادیده نگیرند، خاطرنشان کرد: وقتی بدمینتون زنجان در سال گذشته توانست عنوان پنجمی کشور را از منظر فدراسیون از آن خود کند، این بدان معنی است که در گذشته نیز کارهای خوبی انجام شده اما امروز انتظار داریم این اقدامات با اثرگذاری بیشتری دنبال شود.

نصرتی با اشاره به اینکه استفاده از همه ظرفیت‌ها باعث خواهد شد تا بدمینتون زنجان دوباره به جایگاه واقعی خود بازگردد، عنوان کرد: امروز نیز انتظار ما از هیئت جدید بدمینتون استان زنجان این است که با گردآوری همه ظرفیت‌های این رشته در استان، گامی بلند در رسیدن به جایگاه واقعی این رشته در کشور بردارد.